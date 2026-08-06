López Miras preside un minuto de silencio por el asesinato de una mujer en un presunto caso de violencia de género

El jefe del Ejecutivo autonómico, Fernando López Miras, presidió hoy el minuto de silencio convocado por el asesinato de una mujer en Murcia en un presunto caso de violencia de género. - CARM

MURCIA 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha presidido este jueves en el Palacio de San Esteban el minuto de silencio convocado en condena por el asesinato de una mujer en Murcia en un presunto caso de violencia de género, acompañado por los miembros del Consejo de Gobierno.

El jefe del Ejecutivo autonómico ya expresó este miércoles su condena a través de la red social 'X', donde afirmó que "no hay lugar en nuestra sociedad para esta barbarie" y trasladó su cariño a los familiares y amigos de la víctima.