López Miras: "PSOE y Pedro Sánchez se quitan la careta en materia de agua y dan un golpe de muerte a la Región"

Publicado 23/10/2018 13:52:40 CET

MURCIA, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno murciano, Fernando López Miras, ha considerado que, "definitivamente", el PSOE y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se han quitado "la careta y la máscara en materia de agua", y han dado "un golpe de muerte a la Región", consumando el "atentado" hacia la Comunidad.

López Miras ha hecho de esta manera referencia al texto de "PSOE y Podemos" que se votará el miércoles en la Subcomisión del Agua del Congreso, creada para cimentar la próxima Ley de Cambio Climático, y que refleja que es "necesario redimensionar" los trasvases en servicio "desde la expectativa de menores caudales".

En un contacto con los medios de comunicación durante su asistencia a la Feria Internacional de Frutas y Hortalizas 'Fruit Attraction 2018' en Madrid, López Miras ha recordado que "hemos escuchado hablar de 'suavizar' cuando querían decir 'cerrar'; y esta mañana hablamos de 'redimensionar' el trasvase del Tajo-Segura, cuando lo que quieren es cerrarlo".

"No creen en el Tajo-Segura; no creen en la infraestructura más solidaria de España", ha aseverado el presidente murciano, quien considera que "lo que es más grave y más preocupante" es que "no creen que la Región de Murcia necesite agua".

En este sentido, ha criticado que "el PSOE, con sus socios de Podemos, han plasmado en un documento en el Congreso de los Diputados, que la Región de Murcia no es deficitaria en materia de agua y que gasta demasiado porque planta mucho".

A su juicio, esto es "ser analfabetos hídricos", y "no tener ni idea de la realidad de un sector y de una Región que están aportando a la balanza comercial de todo un país, de España, el 20% de las exportaciones de frutas, hortalizas y verduras".

"Yo no me voy a quedar quieto, como ustedes se pueden imaginar, voy a luchar y no voy a permitir que se cuestione más el trasvase del Tajo-Segura ni a los agricultores, a los productores y a los exportadores de frutas, hortalizas y verduras de la Región de Murcia", tal y como ha advertido López Miras.

De hecho, ha remarcado que en la Feria 'Fruit Attraction' se puede ver lo que hacen estos agricultores, productores y exportadores de frutas, hortalizas y verduras, que "son capaces no sólo de llevar los productos de la Región de Murcia al mundo entero, sino de dar mucho trabajo, mucho empleo y muchas oportunidades para muchas familias de la Región".

Ha este respecto, ha alertado que si el trasvase Tajo-segura no existiese, al menos, "la Región de Murcia no podría estar en la Feria 'Fruit Attraction' ni estarían sus 134 empresas, siendo la capital mundial del sector hortofrutícola".

Por lo tanto, considera que "no nos podemos quedar quietos y no nos vamos a quedar callados". De hecho, añade, "por mucho que desde el PSOE me digan que no hable de agua, voy a hablar de agua más que nunca porque ahora, más que nunca, está en peligro el futuro de la Región en materia de agua".

López Miras ha reconocido que los agricultores, exportadores y productores de la Región "están muy preocupados" y, de hecho, muchos de ellos ya le han dicho que "estos magníficos productos y variedades no se pueden cultivar ni plantar ni exportar ni vender sin agua, ni crean empleo ni oportunidades".

López Miras se lo ha transmitido de esta forma al ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Luis Planas, durante su asistencia a la Feria 'Fruit Attraction'.

"Le he dicho al ministro que no podemos seguir así y que, aunque el agua no sea de su competencia, tendría que interceder ante la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, porque estaba cuestionando gravemente el futuro de la Región y de un sector que mantiene no solo a la Región, sino de España", ha concluido.