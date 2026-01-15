López Miras rechaza el modelo de financiación del Gobierno central: "A la Región de Murcia se la trata con dignidad"

Sesión de control en la Asamblea Regional - CARM

CARTAGENA (MURCIA), 15 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha expresado este jueves durante el Pleno de la Asamblea Regional su rechazo al modelo de financiación autonómica presentado por el Gobierno central.

"Ya se ha terminado el tiempo de resignarse y de agachar la cabeza. Ya se ha terminado el tiempo de conformarse con ser de tercera. A la Región de Murcia, ahora, con este Gobierno regional, se la trata con dignidad y se la trata con igualdad con el resto de los españoles", ha dicho.

El jefe del Ejecutivo regional ha afirmado que se trata de un "modelo de discriminación" que "no es justo" y que ha sido "propuesto por el independentismo catalán para beneficiar sólo a Cataluña".

El máximo responsable autonómico también ha ironizado al afirmar que "la propuesta de reforma del sistema de financiación es tan buena para los murcianos que pasan de ser los peor financiados a ser los terceros peor financiados. Pasamos de ser los últimos a los antepenúltimos".

Durante su intervención, López Miras ha criticado que la reforma se haya planteado sin escuchar a las comunidades autónomas y ha denunciado que "se pretenda imponer un modelo pactado a escondidas".