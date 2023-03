López Miras reclama "la unidad de toda la sociedad" para avanzar en igualdad "sin fisuras"

MURCIA, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, ha afirmado este miércoles que la Región de Murcia precisa de "la unidad de toda la sociedad" para avanzar en el compromiso por la igualdad entre hombres y mujeres, ya que se trata de un "objetivo colectivo que no puede permitirse fisuras", según han informado fuentes de la Comunidad en una nota de prensa.

Además, el presidente ha remarcado que ese compromiso "sólo tiene valor si lo llevamos a la práctica todos los días del año". López Miras ha hecho estas declaraciones durante el acto de entrega de los Premios 8 de Marzo de la Comunidad, celebrados en el Auditorio Víctor Villegas de Murcia con motivo del Día Internacional de la Mujer.

Estos galardones reconocen a mujeres y entidades de la Región que han destacado por su trayectoria e implicación en la defensa de la igualdad entre hombres y mujeres.

En esta séptima edición, las galardonadas han sido María Antonia García Rodríguez, presidenta de la Asociación Beto; la enfermera María Dolores Hernández Palazón; la pianista María Ángel García Soria, y el Ilustre Colegio de Abogados de Lorca. El jurado también ha otorgado una mención especial a la Asociación por el Desarrollo Integral de la Mujer en el Medio Rural 'Agua y Tierra' de Murcia.

López Miras ha trasladado su felicitación a las galardonadas en nombre de los ciudadanos de la Región, y ha subrayado que "estamos orgullosos de todas vosotras, porque sois un ejemplo de compromiso y marcáis una senda clara que pueden seguir otras muchas mujeres para beneficio de toda la sociedad".

Durante su intervención, López Miras también se ha mostrado "preocupado" por la 'Ley del sólo sí es sí' y sus efectos, ya que "hoy las mujeres están más inseguras que nunca, como consecuencia de una norma que ha reducido las condenas a cientos de agresores sexuales, e incluso puesto en libertad a muchos".

Igualmente, el máximo responsable autonómico se ha referid a la violencia machista, reafirmándose en que "tenemos que acabar con esta lacra, lo tenemos muy claro", y por ello la Comunidad va a reforzar las medidas "para dar respuesta a estas mujeres, estar a su lado y garantizar su plena seguridad".

Entre esas iniciativas, ha indicado, se encuentran el aumento de partidas destinadas a los Servicios de Atención y Protección a las Víctimas de Violencia de Género, que ya alcanzan los 9 millones de euros, o la puesta en marcha del servicio de acompañamiento telefónico 'Acompañando-T' para situaciones de inseguridad, que estará disponible durante las 24 horas del día a través del teléfono '968 343 400'.

"Debemos desplegar todas las medidas legales, policiales, educativas y sociales que estén en nuestra mano para erradicar la violencia contra las mujeres", ha remarcado el presidente, quien ha puesto en valor que "la Región de Murcia es la única comunidad autónoma en la que se alcanzó un Pacto Regional contra la Violencia de Género".

CONTRA EL USO DEL FEMINISMO COMO ARMA DE ENFRENTAMIENTO

Sobre el movimiento feminista, López Miras ha afirmado que "no puede ser un arma de enfrentamiento, como algunos pretenden", sino que, al contrario, "debe ser una tarea común, la consolidación de un cambio emprendido hace décadas por la sociedad". Así, ha apelado a que el 8 de marzo sea "un día de alegría, de reivindicación y de unidad, no de división", puesto que "todo lo conquistado no puede erosionarse por luchas políticas ajenas a lo que verdaderamente persiguen las mujeres y toda la sociedad".

"Vivimos en una sociedad en la que hombres y mujeres trabajamos codo con codo, colaboramos y competimos", ha señalado el presidente, quien ha recordado que la obligación política de las administraciones es "garantizar que no se violen esos principios de igualdad de oportunidades y de mérito y capacidad".

MUJERES Y ENTIDADES RECONOCIDAS POR LOS PREMIOS 8 DE MARZO

El premio que reconoce a la mujer murciana que se ha distinguido en cualquier ámbito de la vida social, cultural, política o económica ha recaído en la presidenta de la Asociación Beto, María Antonia García Rodríguez, que lleva más de 20 años dedicada a proyectos de integración de mujeres vulnerables. Además de ser un lugar de acogida, la Asociación ofrece a estas mujeres diversos talleres de inclusión y colabora activamente en su inserción laboral.

En cuanto al galardón a la mujer murciana que ha destacado por su trabajo o actividad en la lucha a favor de la igualdad, ha ido a parar a la enfermera María Dolores Hernández Palazón, que durante más de tres décadas ha ayudado de manera voluntaria y solidaria a los más necesitados a través de su trabajo y diferentes acciones sociales. Así, ha integrado la ONG Cirugía Solidaria, y ha participado activamente en el Servicio de Voluntariado del Hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia.

El premio a la mujer murciana referente en el ámbito local ha recaído en la pianista yeclana María Ángel García Soria, que cuenta con una amplia trayectoria como músico, y tiene en su haber conciertos en numerosos países de Europa y en Estados Unidos. Actualmente reside en Bath (Inglaterra), donde desarrolla su carrera de acompañante de piano, concertista y pedagoga.

Estos galardones también premian a un colectivo que ha destacado por su trabajo en la lucha a favor de la igualdad, y en esta ocasión se ha reconocido al Ilustre Colegio de Abogados de Lorca. Desde 1950, el Colegio cuenta con mujeres colegiadas, y en su funcionamiento y organización se ha distinguido por su carácter igualitario. Así, su Junta de Gobierno, compuesta por diez miembros, es paritaria desde los últimos mandatos, y en los últimos 35 años siempre ha habido en la Junta varias mujeres.

El jurado también ha concedido una mención especial a la Asociación por el Desarrollo Integral de la Mujer en el Medio Rural 'Agua y Tierra' de Murcia, por su atención a las necesidades y la defensa de los intereses sociales, económicos, culturales y profesionales de las mujeres que trabajan y residen en el medio rural.