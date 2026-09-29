López Miras sitúa a la Región de Murcia como referente internacional en la producción de uva de mesa

Inauguración del XI Simposio Internacional sobre la Uva de Mesa - CARM

MURCIA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Ejecutivo autonómico, Fernando López Miras, ha destacado el papel de la Región de Murcia en la producción de uva de mesa a nivel nacional e internacional durante la inauguración del XI Simposio Internacional sobre la Uva de Mesa que se celebra estos días en Murcia. "Es un claro ejemplo del músculo de nuestra agricultura, de la potencia productora de la Región y de cómo somos un ejemplo para el mundo en innovación, investigación y en la gestión del agua", ha afirmado.

López Miras ha señalado a las "miles de familias, cooperativas, empresas productoras y comercializadoras punteras a nivel internacional" que han logrado que el 90% de la producción nacional de uva sin semillas se realice en la Región. En este sentido, el presidente ha remarcado que la elección de Murcia como sede de este encuentro "es un reconocimiento internacional a la capacidad de superación y al desarrollo sin precedentes de este cultivo en nuestra tierra".

Por otra parte, López Miras ha resaltado como en la Región "hemos transformado cada gota de agua en una auténtica obra de ingeniería de eficiencia hídrica". "Somos líderes mundiales en el regadío tecnificado, en la reutilización de recursos hídricos y en el aprovechamiento milimétrico de cada gota de agua", ha aseverado.

En este sentido, el presidente regional ha defendido la "alianza estratégica firme y constante entre el sector productivo y la investigación pública" y la I+D de donde surge, ha apuntado, "el liderazgo del que hoy presumimos".

Al hilo, ha remarcado el trabajo conjunto del Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Medioambiental (IMIDA) y la Sociedad de Investigación y Tecnología de Uva de Mesa (ITUM) a través del que se han desarrollado 20 nuevas variedades de uva de mesa sin semillas. "Destacan por su excelencia en la calidad, una excepcional calidad, por una textura crujiente e inconfundible, por su alta productividad, por su resistencia en la manipulación y transporte y, de manera muy especial, por una maduración temprana o tardía que nos permite ampliar el calendario de producción", ha detallado.

Asimismo, López Miras ha destacado que estas variedades "han nacido para adaptarse con éxito a los desafíos del cambio climático anual". "Cubren más de 1.400 hectáreas de nuestros campos y su éxito ha traspasado nuestras fronteras, se cultiven ya en 11 países de los cinco continentes, superando las 2.000 hectáreas en producción a contra estación", ha detallado.

En 2025, la Región de Murcia exportó el 61,2% de toda la uva fresca de España, más del 60%, alcanzando los 292 millones de euros, lo que supuso un crecimiento interanual del 18,9%. En el primer trimestre de este año se han rozado los 15,1 millones de euros, "marcando un máximo histórico absoluto".

Por último, López Miras ha destacado la presencia de la Región en mercados como el de la Unión Europea, el crecimiento en el Reino Unido o la apertura a otros mercados.

Este simposio, organizado por Apoexpa, se celebra hasta el 2 de octubre y reúne a más de 600 profesionales, el 80% de fuera de España, de países como Chile, Perú, Sudáfrica Estados Unidos, India, Australia, China o Argentina.