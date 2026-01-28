López Miras subraya el "compromiso" de la Comunidad con UMU Y UPCT al dotarlas del "mayor presupuesto de su historia"

El jefe del Ejecutivo autonómico, Fernando López Miras, preside el acto con motivo de la celebración de la festividad de Santo Tomás de Aquino en la Universidad de Murcia - CARM

MURCIA 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El jefe del Ejecutivo de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha subrayado este miércoles que el "compromiso" del Gobierno regional con la universidad pública "se ha plasmado en hechos concretos", y ha destacado como principal ejemplo el Plan de Financiación Plurianual 2025-2029, que ha permitido aprobar "el mayor presupuesto de la historia para las universidades públicas de la Región de Murcia".

Durante el acto de celebración de la festividad de Santo Tomás de Aquino en la Universidad de Murcia, el presidente ha defendido el papel de la universidad como "motor de progreso económico y social" y ha afirmado que defender la universidad pública "es defender una Región de Murcia más preparada, más competitiva y más justa".

Sobre las medidas para potenciar la universidad, López Miras ha indicado que, gracias a ese plan de financiación de la Comunidad, la Universidad de Murcia ha llegado a los "casi 300 millones de euros de presupuesto", algo que ha calificado como "fundamental para mantener la calidad de nuestro sistema educativo", según informaron fuentes de la Comunidad en una nota de prensa.

Además, ha citado otros avances como la Ley de Universidades de la Región de Murcia, actualmente en su fase final de tramitación, y la reciente constitución del Consorcio del Campus Mare Nostrum, que "va a reforzar la colaboración de nuestras universidades públicas".

En este sentido, López Miras ha destacado que la estabilidad alcanzada gracias al Plan de Financiación Plurianual 2025-2029 permite a las universidades públicas planificar con visión de futuro, atraer talento y seguir elevando su calidad docente e investigadora.

Durante el acto, López Miras también ha elogiado el legado que el rector, José Luján, dejará cuando abandone la institución: "Es una etapa avalada por los resultados y que queda ya inscrita no sólo en la historia de la Universidad de Murcia, sino también en la historia de la Región de Murcia".

En el ámbito presupuestario, el jefe del Ejecutivo autonómico ha resaltado que, durante la etapa de Luján, la Universidad de Murcia ha pasado de contar con una dotación de 224,5 millones de euros a los casi 300 millones actualmente, lo que supone un incremento del 32 por ciento.

Asimismo, el presidente ha enumerado otros avances logrados con Luján al frente, como "el primer laboratorio de innovación docente de una universidad española, el impulso del polo biosanitario y del Campus de Ciencias de la Salud en El Palmar, la integración plena de la Escuela Universitaria de Enfermería de Cartagena y la consolidación internacional de la UMU".

RECONOCIMIENTO A JUAN GARCÍA LAX

En el marco del acto académico, López Miras ha felicitado a los premiados y reconocidos por la Universidad de Murcia y ha trasladado un agradecimiento especial a Juan García Lax, antiguo estudiante de la Universidad de Murcia que ha sido distinguido con la Medalla de Oro de dicha institución.

López Miras ha afirmado que García Lax, uno de los empresarios pioneros del sector hortofrutícola en Europa, es "un referente que nunca se ha desligado de su tierra" y que ha sabido "transformar la tradición en innovación, llevando lo que nace en la Región de Murcia a los mercados del mundo entero".