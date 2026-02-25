López Miras tilda de "paletismo xenofóbico" las declaraciones de Alamany (ERC) sobre la Región de Murcia

Archivo - El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MURCIA 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha calificado de "paletismo xenofóbico" la actitud de la secretaria general de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Elisenda Alamany, cuando afirmó que en una entrevista radiofónica que "el problema de Salvador Illa es que se presenta y se cree que está gobernando en Murcia, y está gobernando en Cataluña. Este es un país con ambición".

En una entrevista en el programa 'Espejo Público' de Antena 3 recogida por Europa Press, López Miras ha señalado que podría "replicar" a ERC "con datos objetivos que demuestran que la Región de Murcia hoy es mucho mejor que Cataluña" en cuestiones como "el crecimiento del PIB, las exportaciones, el empleo o la satisfacción de los ciudadanos con la sanidad o la educación pública".

"No sé si merece la pena contestarle a ese paletismo xenofóbico en el que está instalado Esquerra Republicana de Cataluña", ha lamentado López Miras, quien ha advertido de que lo que le "preocupa" es que este partido "son socios preferentes de Pedro Sánchez y del Gobierno de España" y que este "ha pactado la reforma del sistema de financiación autonómica con esta gente".

"Yo creo que ya nadie tendrá la más mínima duda de que lo que ha pactado Pedro Sánchez con esta gente Esquerra Republicana de Cataluña no va a beneficiar ni a la Región de Murcia, ni a ninguna otra comunidad autónoma que no sea Cataluña", ha concluido el presidente de la Región de Murcia.