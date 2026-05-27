López Pretel acusa a Noelia Arroyo de "comprar" a la concejal no adscrita Sánchez del Álamo para "salvar su poltrona"

El portavoz de Vox en Cartagena, Gonzalo López Pretel - VOX CARTAGENA

CARTAGENA (MURCIA), 27 (EUROPA PRESS)

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Cartagena, Gonzalo López Pretel, ha denunciado, tras ser cesado como concejal por la alcaldesa Noelia Arroyo, que lo que está pasando en la ciudad "es un escándalo ético y democrático".

López Pretel, que ha realizado esta declaraciones junto al portavoz de su partido en la Asamblea Regional, Rubén Martínez Alpañez, ha criticado que Arroyo haya "alcanzado un acuerdo con una tránsfuga para mantenerse en el poder, que ha necesitado del cese como miembros de gobierno de los dos concejales de Vox", él mismo y Diego Lorente.

En este sentido, ha afirmado que Noelia Arroyo "ha preferido comprar a Beatriz Sánchez del Álamo para salvar su poltrona" lo que considera que "no es gestión, sino corrupción institucional", han informado desde el partido.

Pretel ha reivindicado los principios de su partido en la creencia "de en una política que se defiende con principios, no con chequeras".

El portavoz ha criticado la decisión de la alcaldesa afirmando que "ha preferido prostituir las instituciones comprando tránsfugas sin escrúpulos". "Cartagena no se merece una alcaldesa que se vende al mejor postor", ha señalado.

Así, ha denunciado que esta acción de Arroyo "no es política, es pura compra de voluntades". "Ha vendido el Ayuntamiento a una tránsfuga sin honor a cambio de seguir en el sillón. Esa es la historia del PP: cuando les aprietan, se arrodillan", ha apostillado.

López Pretel también ha subrayado que la alcaldesa "ha preferido traicionar" la voluntad de los cartageneros expresada en las urnas en lugar "de defender el resultado electoral".

Para López Pretel, la alcaldesa "ha decidido entregarse atada de pies y manos a una tránsfuga, prefiriendo ser rehén de alguien sin criterio ni palabra antes que respetar los acuerdos firmados. Eso no es liderazgo, es sumisión".

Asimismo, ha señalado que "el bipartidismo no concibe perder el poder, y esto es un gran problema y lo que Vox lleva denunciando durante años". "Frente a la dignidad de Vox, el PP pacta con quien sea, aunque sea con quien ayer les insultaba y mañana les volverá a traicionar", ha matizado.

Para concluir, Gonzalo López Pretel ha señalado que "los cartageneros merecen representantes que defiendan sus valores con integridad y verdad, no mercaderes que compran voluntades con prebendas".

ALPAÑEZ DESMIENTE PACTOS

Por su parte, Alpañez ha desmentido que la formación haya pactado en algún momento "una moción de censura en el Ayuntamiento de Cartagena. Es una incongruencia".

"Es una burda manipulación de los expulsados, a los que por cierto nadie cree. Ni yo, como portavoz parlamentario de Vox en la Asamblea Regional de Murcia, ni la dirección nacional ni la estructura autonómica hemos liderado, iniciado ni participado en conversación alguna con Jesús Giménez Gallo ni con Movimiento Ciudadano para tal fin", ha concluido.