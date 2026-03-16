Lorca inicia la retirada de mobiliario urbano para el montaje de tribunas de Semana Santa en la avenida Juan Carlos I - AYUNTAMIENTO DE LORCA

LORCA (MURCIA), 16 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Lorca ha iniciado este lunes la fase previa al montaje de las tribunas para los desfiles bíblico pasionales en la avenida Juan Carlos I, en el tramo comprendido entre la plaza del Óvalo y la calle Eugenio Úbeda, según ha informado el Ayuntamiento.

El edil de Seguridad Ciudadana y Tráfico, Juan Miguel Bayonas, ha explicado que los trabajos han comenzado con la retirada de señalización semafórica, señales verticales y mobiliario urbano --bancos, maceteros, mupis y cartelería-- para permitir la instalación de las infraestructuras de la carrera principal.

El montaje oficial de los palcos comenzará este viernes, 20 de marzo, a las 7.00 horas, en el tramo entre plaza del Óvalo y calle Floridablanca.

A partir de ese momento, el tráfico rodado en la avenida quedará restringido, permitiéndose el paso únicamente a autobuses urbanos, carga y descarga y usuarios de vados con tarjeta de autorización.

RESTRICCIONES DE ACCESO Y VADOS

La instalación de las estructuras supondrá el corte de vados permanentes desde el 20 de marzo hasta el 4 de abril.

Los vecinos con garaje en la avenida Juan Carlos I y calle Musso Valiente deberán recoger una tarjeta de autorización en dependencias de la Policía Local para acceder a través de la calle José Espinosa Pomares y la Alameda de Menchirón.

El acceso para carga y descarga se limitará a un solo carril en sentido Murcia, en horario de 10.00 a 12.00 horas.

Estos vehículos y los usuarios de vados autorizados podrán acceder también a las calles Poeta Carlos Mellado y Presbítero Emilio García Navarro a través de la calle Lope Gisbert, así como por la Travesía Ramón y Cajal y Alameda de Menchirón.

SERVICIOS Y TRANSPORTE PÚBLICO

Los autobuses urbanos mantendrán su itinerario por las calles Santo Domingo, Lope Gisbert, Príncipe Alfonso, Músico Juan Antonio Gómez Navarro, Santa Paula y Plaza del Óvalo.

Por otro lado, los contenedores soterrados de la arteria principal serán clausurados tras el montaje, habilitándose nuevas unidades de recogida en las calles adyacentes.

CIERRE TOTAL EN MIÉRCOLES SANTO

El concejal ha subrayado que el 1 de abril (Miércoles Santo), a las 8.00 horas, se cerrarán definitivamente todas las entradas a vados en la zona de la carrera hasta las 8.00 horas del 4 de abril (Sábado Santo).

La Policía Local vigilará los itinerarios de forma permanente, especialmente en las horas de mayor afluencia, para gestionar los estrechamientos de calzada derivados de la entrada y salida de maquinaria pesada.

El Ayuntamiento ha solicitado máxima precaución tanto a conductores como a peatones durante toda la fase de montaje y posterior desmontaje.