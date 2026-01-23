Lorca reclamará por vía judicial la publicación del Acuerdo del Consejo de Ministros en relación a los daños de la DANA

LORCA (MURCIA), 23 (EUROPA PRESS)

La concejal de Patrimonio, Belén Pérez, ha anunciado que el Ayuntamiento de Lorca va a ejercitar cuantas acciones le correspondan en derecho, y ante los órganos jurisdiccionales competentes, para exigir la íntegra publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y la notificación formal del acuerdo adoptado por el Consejo de ministros del Gobierno de España, en su sesión de 1 de abril de 2025.

Cabe recordar que en dicho acuerdo se declararon como zonas afectadas gravemente por una emergencia de protección civil los territorios que han sufrido hasta 53 fenómenos adversos de distinta naturaleza, entre el 16 de septiembre de 2024 y el 24 de marzo de 2025, en las comunidades autónomas de Madrid, Castilla y León, Extremadura, Andalucía, Castilla-La Mancha, Murcia, Cataluña, La Rioja, Aragón, Illes Balears y Galicia; afectando de manera directa a Lorca.

"Es inadmisible que después de diez meses sigamos sin saber cuáles son las ayudas, dónde se dirigen, las cuantías específicas, en fin, como si no fuera suficiente ya haber pasado por una tragedia, que recordemos se llevó la vida de un vecino en Ramonete y repercutió en el municipio con millones de euros en daños, afectando a colegios, centros de salud, locales sociales, carreteras, fincas y viviendas particulares, infraestructuras ganaderas y agrícolas, industrias", indica la edil.

El Ayuntamiento de Lorca ha concurrido y obtenido una subvención de 950.000 euros para la reparación de los daños en los bienes, infraestructuras y servicios municipales, presentando más de 100 memorias justificativas de daños pero, transcurridos más de diez meses desde las inundaciones del mes de marzo, ciudadanos, pymes y autónomos siguen sin saber sobre las ayudas directas por los daños en las viviendas, establecimientos industriales, mercantiles y de servicios (beneficios fiscales en el IBI, IRPF e IAE; medidas de protección social a los trabajadores y ayudas al sector agrario y ganadero por las pérdidas en la producción).

Pérez han insistido en que "se han llevado a cabo numerosos contactos y gestiones desde el Ayuntamiento de Lorca con la Delegación del Gobierno y con el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática con el fin de que se nos fuera notificado o comunicado el Acuerdo del Consejo de ministros del pasado 1 de abril, pero aquí estamos".

Y es que, para la concejal, la omisión de la publicación del Acuerdo comporta "una vulneración de los principios de publicidad normativa, seguridad jurídica y buena administración (artículos 9.3 y 103 CE), y priva a este Ayuntamiento de conocer el contenido íntegro del acto que habilita la fase de recuperación y las medidas económicas asociadas".

Asimismo, la ausencia de publicación, notificación, información procedimental y respuesta expresa por parte de la Administración General del Estado "vulnera el derecho a una buena administración; una vulneración que adquiere especial gravedad cuando, como en el presente caso, afecta a una Administración territorial que actúa como interesada en defensa de intereses públicos y patrimoniales, y cuya posición jurídica se ve equiparada a la de cualquier administrado".

Según explica, el artículo 29 de la LJCA habilita a las Administraciones Públicas para acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa frente a la inactividad de otra Administración, cuando esta incumpla obligaciones concretas impuestas por el ordenamiento jurídico; y es que esta falta de tramitación supone no poder planificar financieramente la cobertura de los gastos de emergencia ya asumidos; valorar riesgos presupuestarios y de estabilidad financiera; defender adecuadamente los intereses municipales ante terceros y ante la ciudadanía; y adoptar decisiones informadas sobre la ejecución de nuevas actuaciones de reparación.

Pérez indica que "estamos ante una concurrencia de fundamentos jurídicos sólidos y suficientes para considerar que la actuación de la Administración General del Estado incurre en: inactividad administrativa relevante; también del deber legal de publicación y notificación de un acto administrativo esencial y en la vulneración de los principios de seguridad jurídica, buena administración y tutela efectiva de los intereses públicos municipales, lo que legitima plenamente al Ayuntamiento de Lorca para el ejercicio de acciones administrativas y jurisdiccionales en defensa de sus intereses".

"Y vamos a ejercer ese derecho en defensa de los lorquinos, mediante la interposición de un recurso ante la jurisdicción contencioso administrativa; de ahí esta moción sobre el ejercicio de acciones en defensa del interés público municipal, que además ha sido aprobada esta misma mañana en junta de Gobierno", ha aseverado.

Por otro lado, ha indicado la edil, ha sido aprobado en Junta de Gobierno una moción por la que instan formalmente a la Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior para que facilite al Ayuntamiento de Lorca acceso íntegro al expediente administrativo estatal relativo a la solicitud de declaración de Lorca como Zona Afectada Gravemente por una Emergencia de Protección Civil, y aplicación de las ayudas previstas en el artículo 24 de la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil, incluyendo todos los informes, actuaciones instructoras, requerimientos, valoraciones técnicas y actos de trámite dictados hasta la fecha.

Del mismo modo, van a solicitar a dicho órgano la remisión de un informe detallado y actualizado sobre el estado de tramitación del expediente", que comprenda, al menos: fase procedimental en la que se encuentra el expediente; órgano instructor y demás órganos intervinientes; actuaciones realizadas hasta la fecha; requerimientos pendientes o previsibles al Ayuntamiento; criterios aplicados para la valoración de los daños municipales; y calendario orientativo para la resolución por el Consejo de ministros.

El documento insta saber el estado de tramitación e informes obrantes en el expediente de solicitud concreta de abono de los gastos de emergencia que este Ayuntamiento ha tenido que asumir y cuya primera estimación se acompañó en la memoria del citado Acuerdo de Junta de Gobierno Local del 20 de marzo de 2025; dando traslado del acuerdo al Ministerio del Interior, a la Delegación del Gobierno en la Región de Murcia y a cuantos organismos estatales resulten competentes en la tramitación del expediente.