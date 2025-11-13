Lorca registra un nuevo episodio de incremento de los niveles de las partículas PM10 por una masa de aire sahariano

Archivo - Lorca registra el nivel 2 por el incremento de los niveles de las partículas PM10 - AYUNTAMIENTO LORCA - Archivo

LORCA (MURCIA), 13 (EUROPA PRESS)

Lorca ha registrado este jueves un nuevo episodio de incremento de los niveles de las partículas PM10 debido a la intrusión de una masa de aire sahariano que afecta a la Región de Murcia.

Se trata de un incremento de estos niveles de PM10 recogidos en la Red de Calidad del Aire, según los datos ofrecidos por la Comunidad debido a la predicción de masas de aire africano en el sureste peninsular, según comenta la edil de Medio Ambiente, María Hernández.

La concejal ha trasladado que la Dirección General de Medio Ambiente ha informado sobre la predicción de la intrusión de masas de aire africano sobre el sureste peninsular para este jueves, que podría afectar a la calidad del aire de la Región.

En concreto, el modelo Skiron prevé concentraciones de polvo en este periodo en el rango 10-500 microgramos por metro cúbico, pudiendo producirse depósito seco de polvo sobre casi toda la superficie de la Península a lo largo del día.

Hernández ha recomendado seguir una serie de medidas de prevención con el fin de evitar las consecuencias del fenómeno y el propio aumento de estas partículas.

Entre ellas, "controlar la refrigeración de las viviendas y edificios públicos, minimizando así el consumo energético; apagar las luces y los aparatos que no se estén utilizando; evitar la quema de rastrojos y márgenes agrícolas; y el uso compartido del coche privado".

Además de "la utilización del transporte público y la bicicleta o el patinete para los desplazamientos, así como usar los aparcamientos disuasorios en las afueras de la ciudad; realizar una conducción eficiente evitando las paradas y los arranques bruscos, limitar la velocidad y otras medidas preventivas en relación con la salud, como no realizar ejercicio físico intenso al aire libre".

Asimismo, la concejal de Medio Ambiente ha recordado que los ciudadanos pueden mantenerse informados sobre la calidad del aire en la Región de Murcia y en el municipio a través del portal web de la Consejería 'https://sinqlair.carm.es/calidadaire/'.