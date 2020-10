Loterías Perolo idea un método de venta digital para que empresas y colectivos sigan recaudando con la lotería

Tras el 'Sobre Sorpresa', la 'Funda Premiada', el 'Peñas 100', el 'Décimo con Realidad Aumentada' y el 'Perfumado', presenta el 'Método LDE'

MURCIA, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Administración 'Loterías Perolo' de San Pedro del Pinatar (https://www.loteriasperolo.com), que viene revolucionando en los últimos años las formas en las que se compra y se vende la Lotería de Navidad, ha creado un método de venta digital para que empresas, asociaciones, organizaciones y colectivos sigan recaudando fondos con la tradicional venta de Lotería de Navidad.

Se trata del Método LDE (Lotería Digital Exponencial) que augura una nueva revolución de cara a los sorteos extraordinarios de 'El Gordo' y 'El Niño'.

Después de sorprendernos con el 'Sobre Sorpresa', la 'Funda Premiada', el 'Peñas 100' , el 'Décimo con realidad aumentada' y el 'Décimo perfumado', la administración de San Pedro presenta el Método LDE. Y es que, si alguien ha demostrado que se puede innovar en un sector como el de la venta de lotería, con más de 200 años de antigüedad, ese es 'El Perolo'.

Este método de venta digital y exclusivo ya está ayudando a muchas empresas y colectivos a través de la lotería. La administración de San Pedro crea webs personalizadas para repartir los décimos entre los miembros de cualquier peña, colegio, empresa o asociación.

El motivo de esta innovación es sencilla, "crear un seguro anti COVID que permita a estos colectivos seguir recaudando fondos sin necesidad del formato en papel o quedar para darse los décimos", explica Miguel Ángel Zapata, director de Visión de Loterías Perolo.

De esta forma, al igual que antes se entregaban estos décimos en mano, a través de esta página web el responsable de cualquier colectivo puede crear un 'subweb' de manera muy sencilla e intuitiva para asignar a sus asociados el número de participaciones o décimos que van a necesitar, para que éstos a su vez puedan repartirlos por Whatsapp entre sus familiares y allegados.

"De esta manera nunca se pierde el compromiso de la venta entre el colectivo, el asociado y el comprador final, ampliando de manera exponencial su recaudación de fondos", apunta Zapata. Además, otra de las ventajas de la web es que no hay décimos físicos que se puedan perder ni tampoco movimientos de dinero que suelen incomodar a la hora de gestionarlos.

La web permite meter varios sorteos a la vez y eso ayuda a que muchos colectivos, que se se van de vacaciones en enero puedan seguir jugando al Sorteo de 'El Niño', continúen recaudando fondos sin esfuerzo o preocupación.

Miguel Ángel Zapata ha desvelado, "llevaba cuatro años queriendo desarrollar esta idea que para mí era el futuro de la lotería. Ahora, el confinamiento ha hecho que se acelere el proceso y hoy ya es una realidad que está permitiendo a muchos colectivos recaudar unos fondos que, de otra manera, por el miedo y las restricciones del COVID-19, no sería posible".

"Para mí es la mejor innovación que presento como lotero, ayudar a la gente a conseguir sus objetivos cuando estaban perdidos, algo que no puede compararse a ninguna de nuestras anteriores iniciativas", afirma el director de Visión de 'Loterías Perolo', que añade, "lo que más me gusta son las muestras de agradecimiento que me muestran las asociaciones de alto riesgo por el COVID, que este año no iban a salir a la calle a vender su lotería. Pero gracias al 'Método LDE' pueden seguir haciéndolo de manera segura".

En definitiva, y en palabras de Zapata, "un método que vuelve a cambiar la forma de adquirir la lotería y que será capaz de unir a mucha gente detrás de un sueño. Como reza el eslogan de Loterías y apuestas 'El décimo que nos une'".

YA USAN EL 'MÉTODO LDE'

Otro de los colectivos que salen favorecidos con esta iniciativa son los equipos deportivos que, ante el incertidumbre que rodea el comienzo de las competiciones y los entrenamientos de sus bases, ya les han pasado a los padres vía Whatsapp los décimos correspondiente para que los repartan entre sus allegados.

Pero no solo son los colectivos o las asociaciones las que han echado mano del 'Método LDE', sino que son muchas las empresas con sedes en todo el país que ya lo están usando: antes no tenían la posibilidad de jugar a un mismo número en toda España y mandarlo a sus empleados, pero ahora con este método de venta digital pueden asignarlos a todos sus empleados a través de algo tan sencillo como el Whatsapp.

La Asociación Murciana de afectados por Sensibilidad Química Múltiple, Fatiga Crónica y Electrosensiblidad (SFC-SQM MURCIA) es uno de los colectivos que han comenzado a utilizar el 'Método LDE'.

Según afirma su presidenta, Raquel Garcia, gracias a la iniciativa de Loterías Perolo "la lotería de Navidad este año se adapta a nuestras necesidades", y tiene la intención de que a nivel nacional la asociación pueda utilizarlo también.

Por otro lado, el presidente del club de fútbol U.D. Tobarra, "el método de venta de lotería es muy bueno y nos permite llevar el control de la venta sin perdidas, sin tener que correr para la devolución y sin tocar dinero, todo digital. Además nos permite continuar con un sorteo todas las semanas para recaudar fondos sin esfuerzo alguno".

Otro de los clubes deportivos que ha comenzado a utilizar el 'Método LDE', es el SIMA Granada Fútbol Sala "por la facilidad hacer llegar los décimos a todos los jugadores". En definitiva, una gran seguro "anti-COVID" para todas aquellas asociaciones con problemas de movilidad o de riesgo.

Para más información se puede escribir un email a la dirección info@loteriasperolo.com o visitar la página web de la administración https://www.loteriasperolo.com.