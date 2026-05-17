Lucas destaca que el Gobierno de España ha triplicado en el útimo año la plantilla de la Guardia Civil en la Región

MURCIA 17 May. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Francisco Lucas, ha comenzado su intervención en el acto por el 182 Aniversario de la Fundación de la Guardia Civil, recordado a los dos agentes del Servicio Marítimo de la Benemérita que fallecieron el pasado 8 de mayo en Huelva.

Ese hecho, ha dicho Lucas, "redimensiona la necesidad e importancia de actos como el que hoy celebramos. Porque la entrega y el sacrificio de aquellos servidores públicos que comprometen y arriesgan su propia vida por nuestra libertad, seguridad y bienestar, merecen un reconocimiento diario".

El acto, celebrado en Torre Pacheco, "es de celebración, pero también es un día de reconocimiento. De reconocer públicamente el magnífico trabajo y el compromiso de la Guardia Civil en la Región de Murcia y en España. Gracias a ese trabajo incansable, al compromiso, a la vocación del servicio público, a la generosidad", ha indicado Lucas.

El delegado ha insistido en que, gracias a la Guardia Civil y a todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de Estado, "la Región de Murcia es una de las regiones más seguras de toda España. Y Torre Pacheco, uno de los municipios más seguros de la Región".

El delegado ha recordado que Torre Pacheco, en el año 2025, mantuvo una tasa de criminalidad inferior a la media regional y 3,7 puntos inferior a la media nacional. Por tanto, tanto el municipio como la Región de Murcia "son territorios seguros. Y eso es gracias al trabajo incansable y al firme compromiso de la Guardia Civil y de todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de Estado".

En un contacto con los medios, Lucas ha reiterado su compromiso y el compromiso del Gobierno de España de seguir trabajando para incrementar los medios personales y los medios materiales. Así, ha recordado que, en el último año, se han triplicado las plantillas de la Guardia Civil en la Región de Nuccia. "Ese es el camino y ese es mi compromiso hoy con la Guardia Civil y con todos los murcianos y murcianas", ha subrayado.

Asimismo, ha hecho un llamamiento a todos los partidos políticos, a toda la ciudadanía "para cuidar todos los días la Democracia". "Costó mucho conseguirla y, por tanto, tenemos la obligación, los demócratas, de cuidarla".

"Y en eso siempre me van a encontrar, en el consenso, en el diálogo y, sobre todo, trabajando para asegurar siempre y garantizar la convivencia de toda la ciudadanía de la Región de Murcia", ha concluido el delegado del Gobierno.