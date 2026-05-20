Lucas pide explicaciones a López Miras por la 'trama de las prótesis'

MURCIA 20 May. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno, Francisco Lucas, se ha mostrado "preocupado" por el comunicado de la Policía Nacional sobre la detención de once personas en la conocida como 'trama de las prótesis" del Servicio Murciano de Salud (SMS)

Según, Policía Nacional se utilizaron en las operaciones médicas, "productos sanitarios caducados" por lo que Lucas ha pedido explicaciones al presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, y ha señalado que "no solo han hecho caja con la salud de todos, sino que, además, han puesto en riesgo la vida de pacientes utilizando material sanitario no homologado y caducado".

Por su parte, la Consejería de Salud ha desmentido este punto afirmando que los responsables del servicio del Hospital Virgen de la Arrixaca han concluido que no consta la implantación de prótesis caducadas.

ONCE PERSONAS DETENIDAS

Este miércoles la Policía Nacional ha dado a conocer la detención de once personas relacionadas con este fraude imputándoles delitos de falsedad documental, prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, contra la salud pública y pertenencia a organización criminal.

El presunto entramado criminal habría iniciado su actividad introduciendo datos falsos en el sistema contable con el objetivo de justificar la utilización de productos sanitarios no autorizados, que no estaban incluidos en el catálogo único oficial. Estos productos se adquirían a precios de compra muy elevados, mientras se dejaban de emplear otros artículos sí homologados y de menor coste.

Según las investigaciones, se han detectado al menos una treintena de productos no autorizados que habrían sido facturados de forma fraudulenta, entre ellos prótesis vasculares y diverso material sanitario.