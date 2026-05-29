Lucas pide a la nueva consejera de Salud que no acepte el cargo y exige la dimisión de la cúpula del SMS

Archivo - El delegado del Gobierno, Francisco Lucas, durante una rueda de prensa (Archivo) - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO - Archivo

MURCIA 29 May. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno, Francisco Lucas, ha pedido a Isabel Ayala, tras ser nombrada consejera de Salud esta pasado jueves por el presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, que "por responsabilidad, por dignidad, por decencia, por respeto a la Región de Murcia y a todos los pacientes" no acepte el cargo.

Ayala es, hasta la fecha gerente del Servicio Murciano de Salud (SMS), por lo que Lucas considera que "tiene mucho que decir y que explicar" sobre la 'trama de las prótesis'. Además, ha exigido a López Miras que cese a toda la cúpula de este organismo.

Lucas ha vuelto a pedir al presidente regional que "dé la cara" y que "comparezca y asuma responsabilidades en primera persona". "Tiene que dar seguridad a todos los pacientes de la Región de Murcia de que su salud y su vida no corren peligro", ha concluido.