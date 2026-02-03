Lucas (PSRM) presenta cinco medidas para bajar el precio del alquiler

El secretario general del PSOE de la Región de Murcia, Francisco Lucas - PSOE

MURCIA 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de la Región de Murcia, Francisco Lucas, ha presentado este martes las cinco medidas centradas en bajar el precio del alquiler, que completan el decálogo que propone para facilitar, de inmediato, el acceso a la vivienda en la Región de Murcia a un precio asequible.

Lucas ha explicado en rueda de prensa estas cinco medidas, que pasan por "aplicar la Ley Estatal de Vivienda y declarar las zonas tensionadas en la Región, para bajar los precios allí donde sea necesario; aumentar las deducciones fiscales autonómicas para menores de 36 años que vivan de alquiler, pasando de una deducción del 10%, con un máximo de 300 euros, a una deducción del 25%, con un máximo de 600 euros; y aval público para jóvenes, que cubra el precio de la fianza del alquiler".

Se contempla, igualmente, una "rebaja de impuestos en el tramo autonómico a propietarios que pongan viviendas vacías en alquiler asequible, y deducción fiscal que cubra el importe del seguro de impago de alquiler al 100% (hasta 600 euros)".

El líder socialista ha recordado que el pasado mes de noviembre ya presentó las cinco primeras medidas, centradas en facilitar la compra de vivienda, entre ellas, una medida de choque: una ayuda directa de hasta 36.000 euros para la compra de la primera vivienda.

"Se trata de una ayuda directa y que, por tanto, no habrá que devolver. Una medida excepcional para superar uno de los principales obstáculos que sufre la ciudadanía: la capacidad de ahorro para hacer frente a la entrada de una vivienda", ha remarcado.

Las otras cuatro medidas que propuso para una compra asequible son más avales públicos, sin requisitos extra de la banca, incluyendo obra nueva sobre plano y preconcesión desde la firma del contrato; garantizar que la vivienda y el suelo públicos sean siempre públicos; reconocimiento del cohousing e incentivos para la vivienda cooperativa, y más medios humanos y técnicos para agilizar trámites para generar la oferta.

"Queremos seguridad, garantías y más vivienda en alquiler asequible. Tras el fracaso de López Miras con su mal llamado decreto de vivienda asequible, rechazado por todos los partidos políticos, el Gobierno regional ha iniciado una ronda de contactos para elaborar una nueva ley", ha destacado Lucas, que advierte que el PP "va a tener que retratarse de nuevo y López Miras tendrá que elegir entre soluciones reales o un paripé con la ultraderecha que no servirá para nada".

Lucas ha afirmado que "acceder a un hogar, ya sea en compra o en alquiler, se ha convertido en una auténtica pesadilla, especialmente para los jóvenes, por lo que la vivienda ya es la principal preocupación de los ciudadanos y ciudadanas de la Región de Murcia".

"Sin embargo, el Partido Popular ignora la realidad de la Región y da la espalda a la ciudadanía. El Gobierno de López Miras está incumpliendo las leyes de vivienda, tanto nacional como regional, y no ha construido ninguna vivienda pública en 8 años. Esta falta de gestión tiene consecuencias", ha añadido.

En este sentido, ha destacado que la Región de Murcia es la Comunidad "en la que más subió el precio de la vivienda en 2025. En concreto, los alquileres han subido un 12% en el último año, y un 6,6% solo en los tres últimos meses de 2025. Además de que el precio de compra de la vivienda ha subido un 19 % en 2025 en la Región".

A su juicio, datos "terribles, insoportables e inadmisibles" que exigen respuestas reales. En el PSOE "tenemos clara nuestra prioridad: los jóvenes y garantizar el acceso a una vivienda".

Por ello, ha anunciado que enviarán este decálogo de medidas al Gobierno regional y ha tendido la mano para "aprobar, de inmediato, medidas que bajen de verdad los precios de la vivienda en la Región".