Lucas (PSRM-PSOE) apela a decidir entre "derechos o privilegios" el próximo 29N

El secretario general del PSRM-PSOE, Francisco Lucas - PSRM

MURCIA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSRM-PSOE, Francisco Lucas, ha afirmado este lunes que el próximo 29 de noviembre supondrá "la hora de la verdad" para elegir un modelo de sociedad para el país.

En su publicación en la red social 'X', Lucas ha expuesto que la ciudadanía tendrá que decidir en las urnas entre "derechos o privilegios" y entre "vivienda o fondos buitre".

"Seguir avanzando o retroceder", ha señalado el dirigente socialista, que ha añadido que en estos comicios "salimos a defender los intereses de la mayoría social de este país".