Lucas tilda de "alta traición" la actitud de López Miras y PP por "dividir a España" con su postura sobre Ceuta

El delegado del Gobierno en la Región de Murcia y secretario general del PSRM-PSOE, Francisco Lucas, asiste a la lectura de un manifiesto en apoyo a Ceuta frente al Ayuntamiento de Lorquí - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LA REGIÓN DE MURCIA

LORQUÍ (MURCIA), 2 (EUROPA PRESS)

El delegado del Gobierno en la Región de Murcia y secretario general del PSRM-PSOE, Francisco Lucas, ha reiterado este miércoles su "compromiso" y "rotundo apoyo" a los ciudadanos de Ceuta y ha tildado de "alta traición" la postura del presidente autonómico, Fernando López Miras, y del PP por "dividir a España".

Lucas ha realizado estas declaraciones en la plaza del Ayuntamiento de Lorquí, donde ha asistido a las 12.00 horas a la lectura de un manifiesto en apoyo a la ciudad autónoma convocado por el Consistorio.

"Ceuta es España y, por tanto, defender Ceuta es defender al conjunto de nuestro país", ha aseverado Lucas, quien ha recalcado que la localidad ceutí "se encuentra inmersa en un momento difícil y, por tanto, necesita ahora más que nunca la unidad de todas las fuerzas políticas".

En este sentido, ha exigido a las formaciones que "estén a la altura de las circunstancias" y actúen "con responsabilidad y con sentido de Estado", y ha censurado que "lamentablemente, una vez más y ya he perdido la cuenta, el Partido Popular utiliza esta situación difícil para confrontar con el Gobierno de España".

A su juicio, la formación 'popular' "ha optado por dividir a España" y por "enfrentar a unos españoles con otros en lugar de la unidad cuando es más necesaria que nunca".

"La actitud del Partido Popular y de López Miras es alta traición y hay que llamarlo por su nombre, alta traición", ha denunciado Lucas. Asimismo, ha defendido que "a Ceuta se le defiende desde la unidad de todo un país, no solo de una parte" y ha advertido de que "intentar debilitar al Gobierno de nuestro país es debilitar a Ceuta".