Lucas traslado su pésame a las familias de los fallecidos en el accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba)

El delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Francisco Lucas, preside el minuto de silencio por las víctimas del accidente ferroviario ocurrido este domingo en el término municipal de Adamuz, en Córdoba - EUROPA PRESS

MURCIA 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Francisco Lucas, ha expresado este lunes su "más sentido pésame" a todos los familiares y amigos de las personas fallecidas en el accidente ferroviario ocurrido este domingo en el término municipal de Adamuz, en Córdoba.

"Son momentos durísimos, terribles; quiero enviarles desde la Región de Murcia todo nuestro cariño y apoyo", ha dicho tras guardar un minuto de silencio en la puerta de la Delegación acompañado por el Coronel Jefe de la Guardia Civil, Francisco Pulido, el jefe Superior de la Policía Nacional, Ignacio Fermín del Olmo, y trabajadores de la institución.

Lucas ha deseado una pronta recuperación a los heridos y ha aprovechado para agradecer el trabajo que están realizando los equipos de emergencia "desde el primer momento" para atender a todas las víctimas.