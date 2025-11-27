Luz verde a las bases de casi 2.000 plazas de oposiciones de Salud

MURCIA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha ratificado el acuerdo alcanzado en la Mesa Sectorial de Sanidad del pasado 9 de julio entre el Servicio Murciano de Salud (SMS) y las organizaciones sindicales CCOO, SATSE, CESM y UGT, que establece las bases que regirán las convocatorias derivadas de las Ofertas de Empleo Público de casi 2.000 plazas que se cubrirán mediante acceso libre y promoción interna.

Estas plazas corresponden a los años 2022, 2023 y 2024, y sus convocatorias se publicarán el próximo mes de diciembre.

En total, se pondrán en marcha 72 convocatorias que comprenden 1.978 plazas, distribuidas entre distintas categorías y opciones profesionales. De ellas, 1.536 son de turno libre y 442 de promoción interna.

Este acuerdo supone un paso decisivo para reforzar la estabilidad laboral y garantizar la cobertura de plazas en el sistema sanitario público regional. Las oposiciones se desarrollarán mediante el sistema de concurso-oposición.

En el turno libre, la fase de oposición tendrá un peso del 60 por ciento de la puntuación total, mientras que la fase de concurso supondrá el 40 por ciento restante. En el caso del turno de promoción interna, la oposición representará el 55 por ciento del total y el concurso el 45 por ciento.

De las 1.978 plazas, 572 corresponden a Facultativo Sanitario Especialista (FSE). De ellas, 154 plazas corresponden a Medicina de Familia, 45 a Pediatría y 42 a Medicina de Urgencias para el primer nivel asistencial de la sanidad pública regional.

Además, 26 son para facultativos especialistas en Urgencia Hospitalaria, 25 para Psiquiatría, 24 para Anestesiología y Reanimación, 22 para Pediatría y sus áreas específicas, 21 de Radiodiagnóstico, 20 para Cirugía Ortopédica y Traumatología, 19 para Psicología Clínica, 14 de Medicina Interna, 13 para Obstetricia y Ginecología, 12 para Oftalmología, 12 para Cardiología, y 10 para Dermatología Médico-Quirúrgica y Venereología, entre otras especialidades.

La oferta incluye 466 plazas de Diplomado Sanitario no Especialista (DSE) destinadas a Enfermería, 298 de Técnico Auxiliar Sanitario (TAS) y Cuidados Auxiliares de Enfermería, 130 de Técnico Auxiliar no Sanitario (TANS) y Auxiliar Administrativo, y 113 de Celador-Subalterno, entre otras opciones y categorías convocadas.

Las ofertas de empleo público fueron aprobadas por el Consejo de Administración del SMS en sus sesiones de 16 de diciembre de 2022, 20 de diciembre de 2023, y 18 de diciembre de 2024, y publicadas en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM) el 21 de diciembre de 2022, 22 de diciembre de 2023 y 19 de diciembre de 2024.