'Las mantis', rodada en Moratalla con apoyo de la CARM, tendrá su premier en el Festival Internacional de Cine de Gijón

Imagen del rodaje de 'Las mantis' en Moratalla. - CARM

MURCIA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La película 'Las mantis', del director y guionista Didac Gimeno, participada por la productora murciana Wild Lemon Films y que fue rodada en Moratalla con el apoyo de la Consejería de Turismo, Cultura y Deportes, se podrá ver por primera vez en la 64ª edición del Festival Internacional de Cine de Gijón/Xixón (FICX), donde ha sido seleccionada en la Sección Oficial Retueyos.

De esta forma, la película comienza su periplo por festivales de cara a su estreno en las pantallas comerciales el próximo año de la mano de la distribuidora de cine independiente Silencio Cinema. Antes de la cita de Gijón, que tendrá lugar entre el 13 y 21 de noviembre, un adelanto de 'Las mantis' participó en el Festival de Cannes dentro de WIP (Work in Progress) en el Marché du Film, el encuentro destinado a distribuidores, agentes de ventas y programadores de festivales que impulsa la finalización y distribución de los largometrajes a nivel internacional.

El director general del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes, Manuel Cebrián, indicó que "el largometraje 'Las mantis' es uno de los proyectos respaldados para su rodaje en la Región de Murcia y cuyos impulsores trabajan intensamente en su proyección nacional e internacional. De hecho, ya estuvo con un adelanto en festivales de Cannes y Locarno, y ahora tendrá su estreno en uno de los festivales más importantes de España, como es el de Gijón".

'Las mantis' es una coproducción hispano-argentina en la que participan las productoras Mgc (Canarias), El Médano (Madrid), Wild Lemon (Murcia), Motoneta Cine (Argentina) y DarkStudios. Además del apoyo del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes, cuenta con el respaldo de La7 TV Región de Murcia, el Instituto de Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, el Gobierno de Canarias y el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales de Argentina.

La película trata sobre la joven Aitana, quien va a pasar el verano a la casa de pueblo de sus tíos tras la muerte de su madre. Allí conoce a su primo Lope, un chico introvertido y obsesionado con los fantasmas. Una noche, tras una fuerte discusión entre ambos, Aitana se pierde en el bosque. El encuentro repentino con un espíritu guía la lleva a descubrir un mundo fantástico.

Cabe recordar que gracias a la estrategia de desarrollo de la Región de Murcia Film Commission y la línea de atracción de rodajes lanzada por el Instituto de las Industrias Culturales y las Artes, Moratalla acogió parte de la grabación de 'Las mantis'.