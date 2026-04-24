El manuscrito de 'Instrucciones', próximo single de Arde Bogotá, expuesto en una muestra del Instituto Cervantes

El manuscrito de 'Instrucciones', el próximo single de Arde Bogotá, que se puede ver en el Instituto Cervantes - INSTITUTO CERVANTES / ALEJANDRO CANA

MURCIA 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

La letra del próximo single de la banda cartagenera Arde Bogotá forma parte de la exposición 'Las mejores letras de canciones en español' que se puede visitar desde el pasado miércoles en el Instituto Cervantes, en Madrid.

Se trata de 'Instrucciones', el nuevo tema que el grupo sacará a la luz en mayo. Por tanto, es una buena ocasión para que sus fans conozcan algo más sobre el próximo trabajo de la banda.

Esta página manuscrita forma parte de la libreta original que incluye todas las letras de las canciones de su próximo disco, según han informado fuentes del Instituto Cervantes a Europa Press.

Junto a la letra de 'Instrucciones', hay otras de artistas como José Luis Perales, Miguel Ríos, Rosana, Manolo García, Luz Casal, Manuel Alejandro, La Oreja de Van Gogh, Christina Rosenvinge, Valeria Castro, Mari Trini, Juan Carlos Calderón, Rocío Márquez o El Chojín.

El director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, ha celebrado una exposición que enseña "algo que no se suele ver cuando se escuchan, cantan y se hacen propias las palabras de las canciones". "Intuimos la palabra que se prueba, la frase que se corrige y el tachón a tiempo del que duda, porque antes de ser música compartida una canción compartida ha sido escritura", ha apuntado.