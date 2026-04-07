Margarita Robles destaca en Cartagena el papel estratégico de la Armada en la neutralización de minas navales

1075741.1.260.149.20260407190758 La ministra de Defensa, Margarita Robles, saluda a miembros de la Fuerza de Medidas Contra Minas (FMCM) durante su visita al Arsenal de Cartagena - MINISTERIO DE DEFENSA

CARTAGENA (MURCIA), 7 (EUROPA PRESS)

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha visitado este martes en Cartagena (Murcia) la Fuerza de Medidas Contra Minas (FMCM), unidad que ha calificado como "vanguardia internacional" en la protección de la seguridad marítima, según han informado su departamento.

Acompañada por el jefe de Estado Mayor de la Armada, almirante general Antonio Piñeiro, Robles ha subrayado la importancia de esta unidad en un contexto internacional convulso, donde las minas actúan como "drones" marítimos al ser económicas pero capaces de causar daños millonarios.

Durante la jornada, la ministra ha asistido a una demostración de capacidades que ha incluido la activación de buceadores y el empleo de material submarino con sonar manejado desde la superficie para la detección de artefactos.

La titular de Defensa ha embarcado además en el cazaminas 'Turia', uno de los seis buques de la clase 'Segura' que integran esta fuerza y que cuentan con tecnología para garantizar la libertad de navegación y la apertura de rutas marítima críticas.

Asimismo, ha puesto en valor que la FMCM no solo opera de forma regular en agrupaciones permanentes de la OTAN, sino que también ha demostrado su polivalencia en escenarios de emergencia nacional.

A este respecto, ha recordado el "papel fundamental" desempeñado por la unidad durante la dana de Valencia, donde sus medios especializados contribuyeron a localizar vehículos sumergidos y a buscar a supervivientes de la catástrofe.

El cometido principal de la FMCM es asegurar el acceso a los puertos y proteger infraestructuras críticas en el entorno marítimo, una labor que Robles ha definido como indispensable para la defensa y la operatividad naval en cualquier escenario de crisis o conflicto.