María González Veracruz e Irene Jódar encabezarán las listas del PSOE de Murcia al Congreso y al Senado - PSRM

MURCIA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Comité Regional del PSRM-PSOE aprobó este miércoles por unanimidad la propuesta de candidatura a las Cortes Generales para las elecciones del próximo 29 de noviembre, con María González Veracruz como cabeza de lista al Congreso e Irene Jódar al Senado.

La propuesta será trasladada a la Comisión Federal de Listas y al Comité Federal del PSOE para su aprobación definitiva el próximo 17 de octubre.

El secretario general del PSRM-PSOE, Francisco Lucas, defendió que "no quiero que nuestros hijos e hijas crezcan en un país en el que la pobreza se herede; quiero que crezcan en un país en el que nadie tenga que elegir entre pagar el alquiler y llenar la nevera". También reivindicó una sanidad pública y una educación de calidad, pensiones dignas y oportunidades para los jóvenes, según ha informado el PSRM-PSOE.

En cuanto a la candidatura del PSOE en Murcia al Congreso de los Diputados estará encabezada por María González Veracruz, seguida de Miguel Ángel Ortega Pérez, Caridad Rives Arcayna, Carlos López Martínez, María Adela García Navarro, Pedro Fernando Muñoz Jiménez, Elena Casado Navarro, Santiago del Álamo Moral, Beatriz Pintón Riesgo y José Pérez Giménez.

Lucas aseguró que la Región de Murcia "se juega muchísimo" en los comicios del 29 de noviembre y defendió la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez durante los últimos ocho años. En este sentido, ha cifrado en 700 millones de euros la inversión destinada a recuperar el Mar Menor, en 3.000 millones la destinada al ferrocarril y en otros 700 millones la dirigida a reforzar la desalación.

El dirigente socialista sostuvo que la Región necesita un Gobierno progresista que continúe invirtiendo para mejorar la vida de sus habitantes y ha situado el acceso a la vivienda entre los principales problemas del país.

Al respecto, aludió al caso de Maricarmen, una mujer de 87 años afectada por un desahucio, y ha afirmado que "un sistema que desahucia de su casa a una mujer de 87 años es un sistema que ha fracasado". También mencionó las actuaciones de la Delegación del Gobierno para evitar desahucios, entre ellos los de Antonia y Vanesa, dos vecinas de Alcantarilla con discapacidad.

Lucas criticó al PP y Vox por votar en contra de los decretos de vivienda en el Congreso y acusó a ambas formaciones de anteponer los intereses de los fondos de inversión a los de las familias y los jóvenes.

Asimismo, advirtió de que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el de Vox, Santiago Abascal, han planteado medidas que, a su juicio, supondrían recortes de derechos. Entre ellas, citó las propuestas relacionadas con el sistema público de pensiones y una mayor participación de las mutuas en la gestión de las bajas médicas.

Por último, llamó a la movilización en las elecciones del 29 de noviembre: "El futuro no está escrito, lo escribimos entre todos y todas. Que nadie se quede en casa. Que nadie piense que su voto no importa. Que nadie dé por decidido el resultado antes de que se abran las urnas. Que el próximo 29 de noviembre la fuerza de la gente llene las urnas".