Archivo - La poeta yeclana María Martínez Azorín - MARÍA MARTÍNEZ AZORÍN - Archivo

MURCIA 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

La escritora yeclana María Martínez Azorín presenta su último poemario, titulado 'Mapa de daños', este lunes, a las 21.00 horas, en el Café Zalacaín de Murcia, dentro del ciclo de los 'Lunes Literarios'.

Recién editado por La Nube de Piedra, editorial independiente radicada en Cartagena, 'Mapa de daños' es una cartografía poética del cuerpo, la memoria y las huellas de lo vivido.

El poemario, que fue presentado en Madrid el pasado 13 de noviembre y apadrinado por el naturalista, escritor y poeta Joaquín Araújo, "explora la herida sin recrearse en ella, inspirado en los mapas de daños utilizados en conservación y restauración del patrimonio".

La autora concibe la sociedad como un cuerpo vivo y vulnerable, un territorio atravesado por heridas, donde el deterioro de lo rural refleja también nuestra propia fractura y el olvido de lo que somos. Una reflexión sobre la identidad, la transformación y nuestra pertenencia.

En resumen, se trata de un poemario "que no busca borrar las cicatrices, sino comprender el mapa trazado que han dejado y que configuran quiénes somos. Una forma de volver al árbol".

SOBRE LA AUTORA

María M. Azorín, poeta nacida en Yecla, es autora de los poemarios Hiroshima, Los idus de agosto, Ser laberinto y La última noche de Sylvia Plath. Ha participado recientemente en 'Poemas habitables' volumen colectivo publicado por La Imprenta (Madrid, 2026) como respuesta poética a la insostenible situación de la vivienda en España.

Su obra ha sido recogida también en 'Poesía en femenino' (Universidad de Murcia, 2025), antología dedicada a las poetas murcianas de los siglos XX y XXI. La escritura automática es su práctica de creación, en diálogo constante con su forma de vida.

Es autora de performances como Poesía de asalto, El cubo blanco y la videoperformance Mímesis, a destacar entre otras. Asimismo es creadora y coordinadora del taller de escritura El gato de Schrödinger. Vive en Madrid. Su ventana da a un patio interior y es capaz de ver los árboles.