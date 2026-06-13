Marián Sánchez (@Achoesgratiss) llega a 'Fahrenheit 78.8' con consejos sobre IA y ciberseguridad

La divulgadora tecnológica e influencer murciana Marián Sánchez - CEDIDA ORGANIZACIÓN

MURCIA 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

La divulgadora tecnológica e influencer murciana Marián Sánchez, creadora del exitoso proyecto @Achoesgratiss, será la próxima protagonista del ciclo de pensamiento y diálogo 'Fahrenheit 78.8', organizado por la concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Los Alcázares.

La cita tendrá lugar el próximo 18 de junio, a las 20.00 horas, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, con entrada libre hasta completar aforo.

Coordinado y moderado por la periodista y escritora Lola Gracia, el ciclo propone este año una reflexión sobre la construcción de la realidad en la sociedad contemporánea bajo el lema 'Verdad, control y relato en la sociedad contemporánea'.

En ese contexto, la participación de Marián Sánchez abordará el enorme poder que han adquirido las redes sociales, la tecnología y los creadores de contenido para influir en los hábitos, la información y las decisiones de millones de personas.

Con dos millones de seguidores en sus distintas redes y una comunidad en constante crecimiento, Marián Sánchez se ha convertido en una de las divulgadoras tecnológicas más influyentes del panorama nacional gracias a un lenguaje cercano, directo y accesible con el que explica desde novedades digitales hasta ciberseguridad, inteligencia artificial, privacidad, aplicaciones útiles o estafas en internet.

La creadora murciana inició su proyecto en 2021 después de atravesar una complicada situación económica que la llevó a investigar recursos gratuitos en internet para facilitar el día a día de otras personas. Exmilitar tras más de dos décadas de servicio en el Ejército, decidió transformar su pasión por la tecnología en una labor divulgativa que hoy alcanza a millones de usuarios y la ha convertido en un referente nacional en materia de educación digital.

La presencia de Marián Sánchez conecta especialmente con una realidad cotidiana: la influencia que la tecnología ejerce sobre nuestra forma de informarnos, consumir y relacionarnos.

'Fahrenheit 78.8' celebra este año su cuarta edición consolidado como uno de los principales espacios de reflexión cultural de la Región de Murcia. La programación de 2026 reúne a figuras procedentes del periodismo, la historia, la divulgación tecnológica y la criminología para debatir sobre algunos de los grandes desafíos del presente.