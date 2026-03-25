Marín tilda de "lamentable" que la ministra Montero deje Hacienda sin reformar el sistema de financiación autonómica

Archivo - El consejero de Hacienda de Murcia, Luis Alberto Marín - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MURCIA 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Transformación Digital, Luis Alberto Marín, ha calificado de "lamentable" que la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, abandone el Gobierno de España para presentarse a las elecciones andaluzas sin reformar antes el sistema de financiación autonómica.

Marín ha criticado que Montero, que este martes se despidió del Consejo de Ministros para centrarse en su papel como candidata del PSOE a la Presidencia de la Junta de Andalucía, se haya marchado "sin dejar los Presupuestos Generales del Estado hechos, un año más, y sin ultimar la reforma del sistema de financiación que prometió".

Durante su valoración, el consejero ha subrayado que esta reforma "es muy necesaria para la Región de Murcia" al considerar que es la comunidad autónoma "peor financiada de toda España".

En este sentido, ha incidido en la urgencia de una modificación que "al menos nos iguale al resto de los ciudadanos españoles" y ha lamentado que el anterior borrador de propuesta del Ministerio "nos volvía a dejar como la tercera comunidad autónoma peor financiada".

"Esperábamos que la ministra hubiera presentado un plan alternativo antes de marcharse", ha dicho Marín, que ha expresado su deseo de que su "sucesor o sucesora afronten de manera decidida esa reforma de financiación que tanto necesitamos en Murcia".