El portavoz del Grupo Parlamentario Vox en la Asamblea Regional de Murcia, Rubén Martínez Alpañez - VOX RM

ALHAMA DE MURCIA (MURCIA), 24 (EUROPA PRESS)

El portavoz del Grupo Parlamentario Vox en la Asamblea Regional de Murcia, Rubén Martínez Alpañez, ha exigido a Sánchez que publique la información electoral que ha dicho tener en una entrevista en el diario Público y en el programa de La Sexta 'Salvados'.

Martínez Alpañez ha apuntado que "cada vez que Vox sube, el Partido Socialista baja" y ha destacado que el último escaño de la circunscripción se disputa entre ambas formaciones, han informado desde el partido.

El diputado ha realizado estas declaraciones en una visita a Alhama de Murcia acompañado de diputados regionales y del concejal de Vox en el municipio, José García Romero donde ha pedido que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haga pública toda la información electoral a la que aludió este lunes al asegurar que dispone de datos sobre el resultado de los comicios del próximo 29 de noviembre.

Durante su intervención, Martínez Alpañez ha cuestionado las declaraciones de Sánchez y ha reclamado transparencia. "Algo está tramando Pedro Sánchez, todos lo sabemos. Nos sorprende mucho que ayer dijera que tiene datos e información acerca del próximo resultado electoral y que va a ganar con una mayoría más amplia que en 2023". En este sentido, el portavoz parlamentario ha pedido que Sánchez "publique toda la información que tiene y diga qué pretende hacer", y ha advertido de que su formación permanecerá "vigilante para que no se cometa ningún fraude electoral el próximo día 29".

Asimismo, ha realizado un llamamiento a la movilización de los ciudadanos de la Región de Murcia ante una cita electoral que ha calificado de "decisiva" para las familias y el tejido productivo. "Si Pedro Sánchez vuelve a gobernar España, va a suponer la ruina de nuestro país y de todas las familias de la Región de Murcia", ha afirmado.

En clave electoral, Martínez Alpañez ha subrayado que desde 2019 los resultados acreditan que "cada vez que Vox sube, el Partido Socialista baja", y ha incidido en que en la Región de Murcia -al igual que en otras circunscripciones- "el último escaño se juega entre Vox y el PSOE". En este sentido, ha recordado que en 2023 Sánchez logró la investidura por una diferencia de siete escaños y ha defendido que "no podemos volver a cometer ese fallo".