Martínez Baños (PSRM): "Los presupuestos regionales para 2022 no afrontan la lucha contra la pobreza y la desigualdad"

MURCIA, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El viceportavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Alfonso Martínez

Baños, ha asegurado que los presupuestos regionales para 2022 "no

garantizan la igualdad de oportunidades, ni la libertad de las personas

que viven en la Región de Murcia", y ha remarcado que el PSOE no apoya

estas cuentas porque "no afrontan la lucha contra la pobreza y la

desigualdad".

En este sentido, ha indicado que los presupuestos del Gobierno regional "son ficticios, como todos los años. Presupuestan para sanidad muy por debajo del gasto real, incumplen sistemáticamente actuaciones e

inversiones en centros sanitarios, centros educativos o carreteras,

entre otros asuntos, y solo ejecutan por debajo del 50 por ciento de lo

presupuestado".

Martínez Baños ha afirmado que el PSOE tiende la mano al Gobierno

regional para hablar de un proyecto de presupuestos "que de verdad dé

respuesta a las necesidades y los problemas reales que tiene la

ciudadanía de la Región".

"Este presupuesto que han presentado es papel mojado. Es un amasijo de números sin alma, sin visión, sin estrategia y sin hoja de ruta. Con

este presupuesto, nos hundimos más en el pozo de la precariedad y la

desigualdad", ha dicho.

Además, ha remarcado que el PSOE no apoya este presupuesto porque no

apuesta por unos servicios públicos de calidad: sanidad, educación,

dependencia, infancia o transporte público, que son los pilares de la

convivencia. "No apoyamos estas cuentas porque no impulsan el cambio de

modelo productivo que necesita la Región para salir de la precariedad

económica".

Finalmente, ha criticado que los presupuestos del Gobierno de López

Miras "no sirven para atajar los problemas estructurales de la Región,

solo sirve para aumentar la deuda en 500 millones de euros, que se

situará en 2022 en 12.000 millones".

"No apoyamos este presupuesto porque solo beneficia a las rentas altas con rebaja de impuestos y bonificaciones fiscales, perjudicando a la inmensa mayoría de la ciudadanía", ha concluido.