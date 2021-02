Martínez Vidal asegura que su oferta de acuerdo al PSOE es "irrechazable" y el 'pin parental' "no es un argumento"

MURCIA, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Gobierno regional, Ana Martínez Vidal, ha dicho este jueves que la formación política de la que es coordinadora autonómica, Ciudadanos, ha hecho "una oferta irrechazable" al PSOE para lograr su respaldo al proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad para 2021.

"Hemos hecho una oferta que consideramos que el PSOE no puede rechazar", ha dicho en rueda de prensa Martínez Vidal, para quien "es el momento de que todos los partidos arrimemos el hombro" y combatir así una "crisis sanitaria y económica sin precedentes" en la Región de Murcia.

Sobre la negativa del líder de los socialistas murcianos a apoyar las cuentas si no se suprime el conocido como 'pin parental', la portavoz ha insistido en que "las cuestiones ideológicas no son ahora una prioridad para los murcianos", con lo que, a su juicio, la respuesta del PSOE "no es un argumento".

"Ninguna cuestión ideológica puede suponer ahora un impedimento, un escollo, para aprobar unos presupuestos que es la única manera de que salgamos adelante, de recibir esos fondos europeos", ha dicho, tras lo que ha expresado su deseo de que el resto de formaciones representadas en la Asamblea apoyen los presupuestos.

Según Martínez Vidal, el Gobierno de coalición llegará "en próximos días" a un acuerdo. Por el momento quedan las Consejerías de Salud y Educación por cerrar, y esto se debe a "motivos obvios", pues ambas tienen un gran peso en la pandemia y en las medidas impulsadas para frenarla.

INVESTIGACIÓN SOBRE EL PROCESO DE VACUNACIÓN

Por otro lado, Martínez Vidal ha definido la creación de una comisión de investigación sobre el proceso de vacunación en el seno de la Asamblea regional como "un hito histórico" que ha salido adelante "sin ningún voto en contra" y que responde a un "ejercicio de responsabilidad y transparencia".

"Es importante esclarecer todo lo sucedido para recuperar la confianza en la instituciones tras la gestión de una crisis sanitaria que consideramos satisfactoria en términos generales", ha concluido Martínez Vidal.