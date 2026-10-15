Más de 100.000 alumnos de la Región podrán participar en la 46 edición del concurso '¿Qué es un Rey para ti?'

Cartel anunciador de la 46 edición del concurso '¿Qué es un rey para ti?' - CARM

MURCIA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Más de 100.000 alumnos de centros educativos de la Región podrán participar en la 46 edición del concurso '¿Qué es un Rey para ti?', abierto a los estudiantes de 3º a 6º de Primaria, 1º y 2º de ESO y centros de Educación Especial, y que permite a los estudiantes mostrar su visión sobre la institución monárquica.

Desde este jueves y hasta el próximo 15 de enero de 2027 los centros educativos de la Región que lo deseen pueden inscribirse en esta edición del concurso, organizada por la Fundación Institucional Española (FIES) y patrocinada por la Fundación Orange, según han informado desde el Ejecutivo regional.

El certamen facilita a los estudiantes realizar trabajos tanto de la figura de su majestad el rey Felipe VI, como sobre el papel que tiene la Corona dentro del Estado. Los alumnos también podrán proyectar su mirada hacia el futuro de la institución, encarnado por la Princesa de Asturias.

El consejero de Educación y Formación Profesional, Víctor Marín, ha subrayado "la importancia para el alumnado de acercarse y conocer la figura del rey como jefe de Estado, así como de potenciar valores fundamentales para la convivencia democrática como son el respeto, el diálogo y la tolerancia".

Los participantes podrán usar diferentes formatos como murales, dibujos, poesías, esculturas, redacciones, vídeos músicales, 'storytelling', infografías, robótica o diseño e impresión en 3D.

La inscripción se puede realizar desde la página web ¿Qué es un Rey para ti? donde los centros interesados pueden subir los distintos proyectos. El ganador del concurso asistirá a la recepción con el Rey, junto a los 20 estudiantes seleccionados en sus respectivas comunidades y los maestros y tutores que les han asesorado. Además de conocer al monarca, podrán presentarle su trabajo.

En la pasada edición participaron escolares de 105 centros educativos de la Región. El alumno Rafael Romero, de 2º de la ESO del colegio Azaraque de Alhama de Murcia, fue el ganador de la última edición del concurso, con una manualidad en forma de álbum de cromos. Su trabajo recopilaba los principales hitos de la vida del monarca, así como aspectos del pasado, presente y futuro de la jefatura de Estado.