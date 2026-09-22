Más de 130 personas identificadas en un operativo policial en Santomera

Operativo conjunto de Policía Nacional, Local y Guardia Civil - POLICÍA NACIONAL

SANTOMERA (MURCIA), 22 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil, la Policía Nacional y la Policía Local de Santomera realizaron este pasado lunes, 21 de septiembre, un operativo de inspección de establecimientos y viviendas en el municipio de Santomera con el objetivo de detectar conductas ilícitas que pudieran estar desarrollándose, relacionadas con la seguridad ciudadana, y comprobar posibles irregularidades administrativas en materia de extranjería.

Los agentes realizaron cerca de una veintena de inspecciones. Diez en diferentes establecimientos de ocio y alimentación, y siete inspecciones de carácter urbanístico en viviendas, todas en el centro de la localidad, donde se identificaron a un total de 138 personas.

De entre los identificados se detectando que cuatro personas se encontraban en situación de estancia irregular en el país, por lo que se procedió a incoar los correspondientes expedientes administrativos.

INFRACCIONES EN MATERIA DE EXTRANJERÍA Y SEGURIDAD CIUDADANA

La actuación integral de todos los cuerpos policiales se completó con la tramitación de las correspondientes infracciones a la Ley de Extranjería, así como cinco actas por la tenencia de sustancias estupefacientes, infracción recogida en la Ley de Seguridad Ciudadana.