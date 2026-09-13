Más de 500 embarazadas han visitado el Maternal de la Arrixaca parar conocer el circuito que realizarán para dar a luz

Las Futuras Madres Visitan Todos Los Servicios Por Los Que Pasarán En El Momento Del Parto Y Pueden Resolver Sus Dudas Con Los Profesionales De Maternidad. - CARM

MURCIA 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

Más de 500 mujeres embarazadas y sus parejas han participado este año en las visitas guiadas al Hospital Maternal del Virgen de la Arrixaca. Un tour que realizan junto a sus matronas de Atención Primaria y donde se les enseña todos los servicios donde serán atendidas desde su ingreso: desde la puerta de Urgencias a la planta de gestantes, la Unidad de Paritorio y, por último, la planta de puerperio.

En el recorrido, que se realiza los martes, los profesionales de estas unidades (matronas, auxiliares de enfermería, anestesistas, pediatras, enfermeras y ginecólogos) informan sobre su actividad y responden las preguntas que se les plantean.

El objetivo de esta actuación de humanización es reducir el posible miedo a un lugar y a un proceso desconocido, y que los sanitarios puedan resolver las dudas previas de los visitantes desde la evidencia científica y la seguridad de su experiencia profesional.

Entre las cuestiones que se suelen plantear destacan las relacionadas con la interacción de la epidural con el trabajo de parto, el tratamiento del dolor farmacológico y no farmacológico, la capacidad de decisión de la mujer durante el proceso y los primeros cuidados del recién nacido.

Los tours para la humanización de la atención obstétrica son un trabajo de coordinación entre las supervisoras del Maternal y las matronas de todos los centros de salud de las áreas de salud adscritas al centro hospitalario. El Hospital Maternal del Virgen de la Arrixaca acoge unos 6.000 partos al año, por lo que este tipo de actividades son muy útiles para la ciudadanía debido al gran número de parturientas que dan a luz en el hospital de El Palmar.

PROYECTOS DE HUMANIZACIÓN

Entre otras actuaciones del Servicio Murciano de Salud (SMS) para el fomento de la humanización de la sanidad pública regional y mejorar la atención al paciente, destaca el protocolo 'piel con piel', que se cumple en todas las maternidades públicas de la Región, incluidas cesáreas.

Este promueve el contacto inmediato entre madre y recién nacido tras el parto, ya que favorece el vínculo afectivo, la lactancia materna y la estabilidad del bebé y la madre.

Otras acciones que favorecen la crianza son la creación de salas de lactancia en los centros sanitarios, así como el Banco de Leche Materna de la Región de Murcia, que se creó en marzo de 2021 en el hospital Virgen de la Arrixaca. Aquí se procesa, analiza, almacena y distribuye este alimento para nutrir a los recién nacidos hospitalizados que, por diferentes motivos, no disponen de leche suficiente de su madre y son especialmente vulnerables.