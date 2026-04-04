Más de 6.000 personas desempleadas y ocupadas podrán mejorar su cualificación en abril con 406 cursos gratuitos del SEF

La directora general del SEF, Pilar Valero, durante una visita a alumnos. - CARM

MURCIA 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Regional de Empleo y Formación (SEF), dependiente de la Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social, ha programado para el mes de abril un total de 406 cursos gratuitos que van a permitir mejorar la cualificación de 6.296 personas en 29 municipios.

En total serán 56.877 horas de formación para el empleo repartidas en 257 cursos para personas desempleadas y 149 acciones formativas para trabajadores. Esta oferta, que se vertebra en torno a una amplia variedad de especialidades, permitirá a sus participantes adquirir o mejorar competencias en 23 familias profesionales distintas.

"De lo que se trata es de ofrecer formación en los sectores que están generando empleo en los municipios ofertados como, por ejemplo, el turístico y el de atención a personas dependientes, así como en los nuevos perfiles que precisa el avance hacia una sociedad más verde y digital", explicó la directora general del SEF, Pilar Valero.

Así pues, las personas en desempleo cuentan este mes con una amplia oferta de cursos para adquirir formación en los conocidos como empleos verdes, que abarcan ámbitos como las energías renovables, la gestión de residuos y la edificación sostenible, entre otros.

Precisamente en este último ámbito se enmarca el curso de 'Bioconstrucción', que arrancará en La Unión y contará con plaza para 15 alumnos. Por su parte, otras 15 personas podrán formarse en Murcia en energías renovables, mediante una acción formativa de 118 horas centrada en la especialidad de biomasa.

Los trabajadores, por su parte, podrán explorar todas las posibilidades que trae la aplicación de las redes sociales para impulsar sus negocios con cursos como el de 'Linkedin: Funcionalidades, posicionamiento y desarrollo profesional', 'Instagram para tu negocio' y 'Whatsapp Bussines para mejorar la comunicación con tus clientes'.

Para conocer toda la oferta, las personas interesadas pueden hacerlo a través de la sección 'Busco formación' en la web www.sefcarm.es o en la aplicación 'SEF Móvil'. En caso de que la inscripción del curso que deseen realizar esté aún abierta, deben ponerse en contacto con la entidad que lo imparte para presentar su solicitud.