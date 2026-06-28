Más de 7.600 aspirantes participan en las oposiciones para acceder al Cuerpo Administrativo de la Comunidad

Un Total De 7.684 Aspirantes Participaron Hoy En Las Pruebas Selectivas Para El Acceso Al Cuerpo Administrativo De La Administración Pública Regional - CARM

MURCIA 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un total de 7.684 aspirantes participaron hoy en las pruebas selectivas para el acceso al Cuerpo Administrativo de la Administración Pública Regional, convocadas por la Consejería de Economía, Hacienda, Portavocía, Fondos Europeos y Transformación Digital, a través de la Dirección General de Función Pública y Diálogo Social.

Los candidatos optan a una de las 48 plazas ofertadas, de las que tres están reservadas al turno de personas con discapacidad. El proceso selectivo constó de un ejercicio único dividido en dos partes.

La primera consistió en un cuestionario tipo test de 100 preguntas, con una duración de 100 minutos, mientras que la segunda parte incluyó la resolución de dos supuestos prácticos de 15 preguntas tipo test cada uno, con una duración de 50 minutos.

Las pruebas se desarrollaron con normalidad y sin incidencias destacadas en 84 aulas distribuidas entre la Facultad de Economía Empresa; el Aulario Giner de los Ríos; la Facultad de Matemáticas; el Aulario General y las facultades de Ciencias del Trabajo y Trabajo Social del Campus de Espinardo de la Universidad de Murcia.

La directora general de Función Pública y Diálogo Social, Caridad de la Hera, subrayó que "hemos trabajado para que una convocatoria de estas dimensiones se desarrolle con todas las garantías, ofreciendo a los aspirantes los medios y la organización necesarios para que puedan realizar las pruebas en las mejores condiciones".