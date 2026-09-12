Más de 800 especialistas debatirán en Cartagena sobre los retos de la atención al final de la vida

MURCIA 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

Más de 800 profesionales y expertos dedicados a la atención al final de la vida participarán del 8 al 10 de octubre en el XV Congreso Internacional de Cuidados Paliativos que acogerá Cartagena.

Bajo el lema 'Paliativos: hacia un mar de calma en el final de la vida', el encuentro ofrecerá durante tres jornadas un amplio programa de formación y debate sobre cuestiones como la adecuación del esfuerzo terapéutico, el sufrimiento existencial, la sedación paliativa, la atención a enfermedades no oncológicas, la comunicación, la investigación y la aplicación de nuevas tecnologías a los cuidados paliativos.

A este foro internacional asisten los equipos de soporte de atención domiciliaria y unidades de paliativos de cinco áreas de salud del Servicio Murciano de Salud (SMS), junto con miembros del Equipo de Atención Psicosocial de la Asociación Española Contra el Cáncer (Aecc) de Cartagena.

El Área de Salud II forma parte del comité organizador de esta reunión, que abordará los principales retos de la atención al final de la vida y que cuenta con un programa científico que combina la actualización clínica con la bioética, el humanismo, la investigación, la innovación y la colaboración entre disciplinas y especialidades.

Contará con cinco sesiones plenarias, 18 mesas redondas, sesiones de comunicaciones científicas, seminarios y encuentros con expertos, así como espacios de colaboración internacional y de transferencia de la investigación a la práctica clínica.

Además, la dimensión internacional estará presente con espacios de colaboración entre profesionales y sociedades científicas de distintos países, mientras que la investigación y su incorporación a la práctica clínica ocuparán también un lugar destacado.

DÍA MUNDIAL DE LOS CUIDADOS PALIATIVOS

Como actividad previa al congreso, Cartagena acogerá el 7 de octubre el acto conmemorativo del Día Mundial de los Cuidados Paliativos, que se celebrará a las 18.00 horas en el Palacio de Congresos El Batel bajo el título 'El manejo del dolor: una parte esencial de los cuidados paliativos'.

El acto incluirá la conferencia 'Frente al dolor, una comunidad que cuida. Getxo Zurekin, modelo de ciudad compasiva' y la representación de la obra de teatro documental 'Rumbo desconocido', de la compañía Utopian.

La celebración del Congreso y del Día Mundial en Cartagena permitirá acercar los cuidados paliativos a la ciudadanía y favorecer el intercambio de conocimiento entre profesionales, además de poner en valor la importancia de una atención integral y humanizada a las personas con enfermedad avanzada y a sus familias.

La participación del Área de Salud II-Cartagena en ambos eventos refleja su compromiso con la mejora continua de los cuidados paliativos y con una atención centrada en la persona, sus necesidades y su entorno.