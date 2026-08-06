Más de un centenar de menores fueron derivados a atención psicológica en Cartagena por exposición a violencia de género

Minuto de silencio en el Ayuntamiento de Cartagena - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

CARTAGENA (MURCIA), 6 (EUROPA PRESS)

Más de un centenar de menores han sido derivados desde enero de 2025 a servicios especializados de atención psicológica por su exposición a la violencia de género, según ha informado este jueves la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, durante el minuto de silencio celebrado ante el Palacio Consistorial en memoria de las dos últimas víctimas de asesinatos machistas, una mujer de 44 años asesinada en Murcia y otra en Llanes (Asturias), según ha informado el Consistorio.

Arroyo ha puesto el acento en las consecuencias que este tipo de violencia tiene sobre los hijos de las víctimas y ha recordado especialmente el caso de la niña de cinco años cuya madre fue asesinada presuntamente por su padre en Murcia. "Va a tener que crecer sin su madre porque la ha asesinado su propio padre. Así de cruel y así de terrible", ha afirmado la alcaldesa, que ha señalado que se trata de "una tragedia que la marcará toda la vida, como a tantos huérfanos de mujeres agredidas".

La regidora ha defendido la necesidad de revisar de forma permanente los sistemas de protección y ha subrayado que, aunque "los asesinos son los únicos culpables de sus crímenes", las administraciones tienen la obligación de proteger a las víctimas "con los mejores medios".

Asimismo, ha recordado el asesinato de una agente de la Guardia Civil ocurrido este miércoles en Llanes, presuntamente a manos de su expareja, sobre la que existían antecedentes por violencia de género. "Son dos mujeres asesinadas en pocas horas y dos familias destrozadas. No podemos acostumbrarnos a estos crímenes ni tratarlos como sucesos inevitables", ha manifestado.

Arroyo ha reiterado el compromiso del Ayuntamiento con la coordinación entre los servicios municipales, la Policía Local y el resto de administraciones para detectar situaciones de riesgo y prestar apoyo a las víctimas.

Los datos del Centro de Atención Especializada para Mujeres Víctimas de Violencia de Género (CAVI) reflejan la dimensión de esta asistencia.

Durante 2025, el servicio atendió a 694 mujeres, abrió 294 nuevos casos, de los que el 80% correspondían a mujeres españolas y el 20% a extranjeras, y tramitó cerca de 4.283 expedientes. En los siete primeros meses de 2026, el CAVI ha abierto 187 nuevos casos y ha realizado 1.887 intervenciones.

En ese mismo periodo, ha derivado a 41 menores al Servicio de Atención Psicológica a Menores Expuestos a la Violencia de Género (SAPMEX), especializado en la atención a niños y adolescentes víctimas de este tipo de violencia.