Más de la mitad de la población de la Región de Murcia indica alguna dificultad para llegar a fin de mes

Archivo - Gente comprando en un mercado. Imagen de archivo. - AYUNTAMIENTO CARTAGENA - Archivo

MURCIA, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El 32,5% de la población en la Región de Murcia se encuentra, según datos de 2025, en riesgo de pobreza y/o exclusión social, lo que equivale a casi 515.000 personas. La tasa regional se sitúa 6,8 puntos porcentuales por encima de la media estatal (25,7 %) y es la tercera más elevada entre las comunidades autónomas, solo por debajo de Andalucía (34,7 %) y Castilla-La Mancha (34,0 %).

A su vez, más de la mitad de la población de la Región de Murcia, el 55,1%, asegura tener alguna dificultad para llegar a fin de mes, mientras que la renta media por persona se sitúa en 12.554 euros anuales, la más baja de España y 3.066 euros inferior a la media estatal,

Así se desprende del XVI Informe 'El Estado de la Pobreza 2026', que analiza la evolución del indicador AROPE (At Risk Of Poverty and/or Exclusion / Riesgo de pobreza y/o exclusión social) en la región entre 2015 y 2025, que da a conocer la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN ES).

El incremento que presenta la Región de Murcia se sustenta en el deterioro de su tasa de pobreza, que ha aumentado 0,7 puntos porcentuales respecto al año anterior, alcanzando así el 26,7%. Por el contrario, ha mejorado la tasa de pobreza severa en 0,5 puntos porcentuales respecto al 2024, registrando en 2025 un 11,2%.

Este retroceso está motivado por el menor crecimiento de la renta media en nuestra Comunidad. Según el informe, la renta media por persona de la Región de Murcia es la más baja de todas las comunidades y en términos reales no ha mejorado el poder adquisitivo que había en 2008. Este escenario coloca a la Comunidad entre las regiones con los peores resultados en cuanto a dificultades para llegar a fin de mes (55,1 %) y para hacer frente a gastos imprevistos (47,9 %).

Asimismo, ha empeorado carencia material y social severa (9,6%) y la baja intensidad en el empleo (10%).

Según el informe, en comparación con el año 2015, designado año de control de la Agenda 2030 y en el que la tasa AROPE era del 39,3 %, este registro del 32,5 % supone una mejora de 6,8 puntos porcentuales, lo que supone unas 61.000 personas menos en situación de riesgo de pobreza y/o exclusión social.

Pese a la mejora registrada respecto a 2015, la Región de Murcia "está lejos de poder cumplir con la contribución que debe realizar para conseguir los objetivos marcados por la Agenda 2030", es decir, reducir a la mitad la tasa AROPE que registraba en 2015.

La renta media por persona en la Región de Murcia es de 12.554 euros --587 euros más que en 2024--, lo que supone 3.006 euros menos que la renta media estatal que alcanza los 15.620 euros.

La tasa AROPE en la Región de Murcia es más elevada en mujeres (34,1%), en menores (44,6%) y jóvenes de 18 a 29 años (31,2%), en hogares con menores económicamente dependientes (37,7%), entre quienes residen en zonas urbanas (32,6%), entre quienes tienen vivienda en alquiler a precio de mercado (48,2%), quienes están en desempleo (57,2%) o tienen alguna discapacidad (36,1%).

En concreto, el estudio muestra que el 26,7% de la población de la Región de Murcia, es decir, más de 424.000 de personas, está en riesgo de pobreza. Esta cifra aumenta 0,7 puntos porcentuales respecto al año anterior, lo que se traduce en unas 16.000 personas más con ingresos por debajo del umbral de pobreza, situado en 12.220 euros anuales (1018 euro mensuales).

Además, la tasa regional se sitúa 7,2 puntos por encima de la media estatal (19,5%), y es la segunda más elevada entre las comunidades autónomas, solo por debajo de Andalucía (27,7%).

Respecto a 2015, cuando la tasa de pobreza era del 31,8%, se produce una mejora de 5,1 puntos porcentuales, lo que supone unas 41.000 personas menos en pobreza. Por otro lado, el dato empeora respecto a 2008, cuando registraba un 24,5%, es decir, 2,2 puntos menos que en 2025.

POBREZA SEVERA

Asimismo, en el año 2025 la tasa de pobreza severa en la Región de Murcia es del 11,2%, medida con un umbral del 40% de la mediana de renta estatal, esto es, el porcentaje de personas que viven en hogares con un ingreso máximo de 679 euro mensuales por unidad de consumo. La Región se sitúa 0,6 puntos porcentuales por encima de la media estatal (8,0%).

En 2025 los grupos de población entre los que se registran unos mayores valores de pobreza severa son las mujeres (12,8 %), quienes tienen menos de 18 años (17,9 %), quienes viven en hogares con niñas, niños y jóvenes económicamente dependientes (14,7 %), quienes viven en zonas rurales (12,6 %), quienes viven de alquiler (24,7 %) y quienes están en desempleo (26,0 %).

PRIVACIÓN MATERIAL Y SOCIAL SEVERA

En 2025 los grupos de población entre los que se registran unos mayores valores de pobreza severa son las mujeres (12,8 %), quienes tienen menos de 18 años (17,9 %), quienes viven en hogares con niñas, niños y jóvenes económicamente dependientes (14,7 %), quienes viven en zonas rurales (12,6 %), quienes viven de alquiler (24,7 %) y quienes están en desempleo (26,0 %).

En 2025, los grupos de población entre los que se registran los valores más elevados de carencia material y social severa en Murcia son los hombres (10,3 %), quienes tienen menos de 18 años (12,8 %), quienes viven en hogares con niñas, niños y jóvenes económicamente dependientes (11,9 %), quienes viven de alquiler (16,4 %), quienes están en desempleo (22,5 %) y las personas con discapacidad (13,7 %).

Entre los ítems de CMSS, el análisis muestra que este año 10 de ellos se han extendido, uno se mantiene y solo dos han mejorado. Entre los que han empeorado destacan la proporción de personas que no tienen capacidad para afrontar gastos imprevistos (47,9%), la de quienes no pueden reunirse con amigos y/o familiares para comer o tomar algo al menos una vez al mes (12,7%) y la de quienes no pueden participar regularmenente en actividades de ocio (17,5%). A su vez, un 42,5% no puede irse de vacaciones fuera de casa al menos una semana al año.

Asimismo, ha disminuido la proporción de personas que no pueden permitirse una comida de carne, pollo o pescado al menos cada dos días (4%) y la de quienes no pueden mantener una vivienda a una temperatura adecuada en invierno (19%).

Este año más de la mitad de la población (55,1%) de la Región de Murcia indica alguna dificultad para llegar a fin de mes. Esta proporción aumenta 0,6 puntos porcentuales respecto al año anterior. Además, crece la proporción de quienes están en situación más grave, es decir, quienes señalan mucha dificultad (del 10,7 % al 12,1 %) y quienes indican tener dificultad, del 15,2 % al 16,2 %. Estos datos posicionan a la Región de Murcia como la comunidad que arroja los peores resultados, junto a Andalucía.

RENTA MEDIA POR PERSONA

En cuanto a la renta media por persona en la Región de Murcia, es, de acuerdo a los datos recabados, de 12.554 euros , 3.066 euros menos que la renta media en España.

Desde 2008 la renta nominal media por persona en la Comunidad creció desde 9.119 euros hasta los 12.554 euros, es decir, se incrementó en 3.435 euros (+37,7 %). Sin embargo, si se tiene en cuenta la variación del coste de la vida y, por tanto, se actualizan según el Índice de Precios de Consumo (IPC), se evidencia que, en términos de 2008, el poder adquisitivo no ha aumentado.

Y, atendiendo al índice de desigualdad S80/S20, este año, la renta del 20% más rico de la población de la Región de Murcia es 5,1 veces más elevada que la del 20 % más pobre, resultado similar a los de los dos últimos años.

Por su parte, el índice de desigualdad S90/S10 nos indica que en 2025 la renta agrupada del 10% más rico de la población de la Región de Murcia multiplica por 8,7 la del 10 % más pobre.