Un máster no habilitante puede llegar a costar cuatro veces y media más en Murcia que en Andalucía, según el OSU

MURCIA, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un máster no habilitante ni vinculado al ejercicio de una profesión regulada puede llegar a costar 2.818 euros en la Región de Murcia, esto es, cuatro veces y media más que en Andalucía, donde el coste es de 757 euros, según un estudio del curso 2022-2023 elaborado por el Observatorio del Sistema Universitario (OSU).

El informe, a cago de Vera Sacristán, pone de manifiesto que los precios públicos de matrícula universitaria de grados y másteres habilitantes en España han bajado este curso --retrotrayéndose a los del curso 2011-2012--, aunque se mantienen elevados y hay "grandes diferencias" para un mismo estudio entre comunidades, que podrían consolidarse o incluso aumentar.

Así, indica que todas las comunidades autónomas "han cumplido el acuerdo" de la Conferencia General de Política Universitaria (CGPU) de reducir los precios públicos de matrícula universitaria, y que alguna incluso ha bajado sus precios de grado más de lo que le exigía el acuerdo.

Sin embargo, remarca que cada autonomía lo ha hecho de forma distinta: algunas han fijado un precio único, igual para todos los estudios de grado, mientras que otras establecen hasta siete precios distintos; algunas han reducido todos sus precios en un mismo porcentaje, mientras que otras han bajado los precios de los grados más caros más que los de los más baratos.

Esto ha llevado a diferencias de precios del mismo estudio según territorios en este curso 2022-2023: por ejemplo una carrera de Artes y Humanidades --las más baratas-- cuesta más del doble en Cataluña que en Asturias, siendo Cataluña la más cara en la que estudiar estos grados; y las carreras de ciencias de la salud --que son las más caras-- son 1,8 veces más costosas en La Rioja que en Andalucía.

En Cataluña y Madrid el precio mínimo por un curso supera los mil euros --en Cataluña el mínimo es 1.061 euros y el máximo 1.108, y en Madrid 1.015 y 1.241 euros--; y "solo" en cinco comunidades el precio máximo es inferior a mil euros: en Andalucía --757 euros, donde es el mismo precio para todos los grados--, Galicia --836 euros--, Canarias --875 euros--, Cantabria --934 euros-- y Asturias --942 euros--.

En la Región de Murcia, por su parte, el precio de la primera matrícula de grado oscila entre 863 y 1.007 euros, lo que sitúa a esta comunidad como la sexta más asequible.

MÁSTERES

En cuanto a los másteres habilitantes --los que facultan para ejercer una profesión, como el de abogacía el de profesorado de ESO o el de arquitectura-- y los vinculados --que no habilitan por sí mismos pero pueden formar parte de la formación requerida--, que representan el 7,3% del total de másteres oficiales, "se han logrado retrotraer efectivamente" los precios, aunque también se constatan diferencias entre autonomías.

El máster de formación de profesorado de ESO cuesta "más del doble" en Navarra que en Galicia; uno del ámbito de la ingeniería cuesta 1,7 veces más en Navarra que en Andalucía; y en Navarra, Cataluña, Aragón, Madrid y Murcia el precio mínimo por curso de máster supera los 1.000 euros.

Además, el acuerdo del CGPU establecía que había que equiparar el precio de la primer matrícula de estos másteres al precio medio de la primera matrícula de grado, y el estudio considera que "no se ha cumplido del todo".

Concretamente, en Navarra donde el precio acordado debería ser de 17,95 euros el crédito --1.077 euros por curso--, pero es de 21,38 euros el crédito --1.283 por curso--; y en la UNED, donde debería ser de 14,70 euros el crédito --882 por curso--, pero es de 16,22 euros el crédito --973 por curso--.

Para un máster habilitante o vinculado en la primera matrícula, en la Región de Murcia el precio acordado es 15,51 euros, si bien el publicado asciende a 16,78 euros --1.007 por curso--.

En el caso de los másteres no habilitantes ni vinculados --que son el 92,7% del total--, donde no hubo acuerdo, los precios no han bajado sino que "han seguido subiendo desde el curso 2011-2012", una situación que también se reproduce en el caso de los doctorados.

INCIDENCIA DEL ORIGEN SOCIOECONÓMICO

El estudio también alerta de que el origen socioeconómico condiciona el acceso a la universidad, y Sacristán ha señalado que "matricularse por segunda, tercera o cuarta vez de una asignatura es mucho más caro que hacerlo por primera vez".

El trabajo ha recordado que en el resto de Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) las matrículas sucesivas no se penalizan económicamente como en España, y se critica la "falta de criterios justificativos" en las comunidades autónomas que expliquen cómo toman la decisión de cuánto más tiene que costar repetir una asignatura.

En este sentido, el estudio ha considerado que no se ha cumplido el objetivo de acercar los precios del entorno universitario español al resto de Europa, donde una tercera parte de los 43 países y regiones los grados son gratuitos; en el 42% no se aplican precios, solo tasas; y en el 65% no se llega a los mil euros por curso.

SITUACIÓN FUTURA

En este contexto, el OSU ha señalado que el proyecto de Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) --que está pendiente de tramitación en el Senado-- prevé la "desregulación y descoordinación" entre comunidades autónomas de los precios públicos de la matrícula, puesto que la CGPU dejará de fijar su límite, y pasa a referirse a un marco general de contención o reducción.

Si se aprueba la redacción actual, el ente ha alertado de que la "variabilidad y falta de justificación de los precios públicos podría consolidarse o incluso ampliarse", y Sacristán ha apuntado a que cuando ha habido acuerdos de la CGPU se han reducido los precios, pero que también algunas comunidades los han rebajado sin acuerdo.