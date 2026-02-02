Las matriculaciones de vehículos caen un 1,7% en la Región de Murcia en enero, con 1.366 unidades

Archivo - Coches circulando por una carretera - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID/MURCIA 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las matriculaciones de turismos y todoterrenos en la Región de Murcia llegaron a 1.366 unidades en enero, lo que supone un descenso del 1,7% respecto al primer mes del año anterior, según las cifras divulgadas este lunes por las asociaciones de fabricantes (Anfac), concesionarios (Faconauto) y vendedores (Ganvam).

En este primer mes del año, las matriculaciones de los turismos de gasolina bajan un 8,29% respecto al mismo mes del año anterior, hasta las 332 unidades, mientras que el diésel cae un 47,27%, con 58 matriculaciones en enero.

En cuando al resto de combustibles, que incluye eléctrico puro (BEV), eléctrico de autonomía extendida (EREV), híbrido enchufable (PHEV) y no enchufable (HEV), la Región registró 976 matriculaciones, lo que supone un aumento del 6,43% en comparación con enero de 2025.

DATOS NACIONALES

En el conjunto del país, las matriculaciones de turismos y todoterrenos en España llegaron a 73.103 unidades en enero, lo que supone un incremento del 1,1% respecto al primer mes del año anterior.

El primer mes de 2026 ha sido positivo gracias, entre otros, al tirón del 'rent a car'. Por canales, los clientes particulares adquirieron 35.775 turismos y todoterrenos en 2025, un 6,4% menos en términos interanuales, mientras que las empresas matricularon 27.312 unidades en el año (-2,4%).

De su lado, las firmas de 'rent a car' adquirieron 10.016 unidades en el mercado nacional en enero, lo que supone un aumento del 63,5% en valores interanuales. Por otro lado, el 'renting' matriculó 19.443 turismos en enero, un 16,6% menos sobre el mismo mes del año pasado.

UN 4,7% MÁS DE VEHÍCULOS COMERCIALES LIGEROS

Además, las matriculaciones de vehículos comerciales ligeros alcanzaron en el primer mes de 2026 las 13.185 unidades, lo que supone un alza del 4,7% respecto al año anterior. Por tipología, los derivados, furgonetas y 'pickup' subieron un 2% interanual en 2025, hasta situarse en 7.048 unidades. Mientras, los furgones y camiones con chasis ligeros lograron las 6.137 matriculaciones, un ascenso del 7,8% en valores interanuales.

Mientras, los vehículos industriales registraron un aumento del 6,3% interanual con 2.724 unidades, mientras que los autobuses, autocares y microbuses, con 304 ventas al primer mes de 2026, cayeron un 19,6%.

En todo 2025, las matriculaciones de vehículos industriales, autobuses, autocares y microbuses caen un 3,1%, con un total de 35.389 unidades, de las cuales 30.989 pertenecen a los vehículos industriales (-3,6%) y 4.400 a autobuses, autocares y microbuses (un 0,7% más).

MÁS DE 6.000 VEHÍCULOS ELÉCTRICOS VENDIDOS EN ENERO

En cuanto a las ventas por tipos de combustible, en enero, la cifra se ha situado en 6.472 vehículos eléctricos, lo que supone un aumento de más del 29,1%. En el caso de los modelos híbridos enchufables (PHEV), se anotaron 8.740 ventas, un 66,7% más en comparativa con enero de 2025.

Respecto a los turismos electrificados (BEV+PHEV), 2026 inicia con cifras positivas, ya que registran un aumento del 48,3%, con un total de 15.212 unidades. La cuota de mercado alcanza un 20,8% en este periodo, superando con 6 puntos porcentuales el 14,8% del mercado que supusieron los vehículos electrificados en enero de 2025.

Los híbridos no enchufables (HEV) se mantienen en enero como la motorización más popular con una cuota del 48,6% y 35.505 ventas, un 8,7% más sobre el año anterior.

Los vehículos de combustión continúan su tendencia a la baja, y en el caso de los de gasolina caen en matriculaciones en enero un 22,5% interanual, con 16.533 entregas, aunque retienen una cuota de mercado del 22,6% en enero, siguiendo como la segunda motorización el mes pasado en España.

El diésel, de su lado, se desploma en enero de este año un 33,8%, hasta las 3.299 unidades matriculadas, y queda con una cuota de mercado del 4,5% situándose como la quinta motorización en el mes, por encima de los coches de gas.

Las matriculaciones de vehículos de gas caen un 20,1% en términos interanuales en enero, hasta las 2.462 unidades, con lo que consiguen una cuota de mercado del 3,4%.

Las emisiones medias de CO2 de los turismos vendidos en enero se quedan en 103,1 gramos de CO2 por kilómetro recorrido, un 8,1% inferior que la media de emisiones de los turismos nuevos vendidos en el mismo mes de 2025.

UN ENERO FUERTE, PESE A LA INCERTIDUMBRE

"Enero comienza en positivo a pesar de las incertidumbres. Desde el sector insistimos en que ahora mismo no existe ningún tipo de ayuda a los vehículos electrificados. Ni se ha publicado el Plan Auto + ni está en vigor la prórroga de la deducción del 15% en el IRPF por la compra de un vehículo eléctrico. Es necesario dar certidumbre al mercado y consolidar la transformación hacia la electromovilidad", ha expresado el director de comunicación y marketing de Anfac, Félix García, tras conocerse las cifras de enero.

Por su parte, el director de comunicación de Faconauto, Raúl Morales, ha indicado que el ligero crecimiento del mercado de la automoción en el mes de enero se debe "a un espejismo". "El hecho de que no haya habido un plan de ayudas a la adquisición de vehículos electrificados ha retraído muchas compras y ha hecho que no se esté generando cartera de pedidos para los próximos meses", ha apuntado.

De su lado, la directora de comunicación de Ganvam, Tania Puche, ha destacado que, "aunque consigue mantenerse en enero, el mercado necesita certezas y no promesas", por lo que ha instado a recuperar los incentivos fiscales y activar de manera urgente y con carácter retroactivo a 1 de enero las ayudas anunciadas por el Gobierno.