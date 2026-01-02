Las matriculaciones de vehículos en diciembre de 2025 crecen un 2,1% en la Región con 2.127 nuevas unidades

Archivo - Vehículos nuevos - GANVAM - Archivo

MURCIA 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las matriculaciones de vehículos durante diciembre de 2025 crecen un 2,1 por ciento por las 2.127 nuevas unidades. Respecto a la variación entre 2024 y 2025 en el último mes del año, las matriculaciones han crecido un 19,8 por ciento.

Teniendo en cuenta los datos de todo el 2025, se matricularon un total de 19.741 en la Región de Murcia, lo que supone un incremento del 1,7 por ciento respecto al año anterior. Es el balance que han realizado desde la Asociación Nacional de Vendedores y Reparadores de Vehículos (GANVAM).

Tania Puche, directora de comunicación de GANVAM, destacó que a nivel nacional "el mes de diciembre mantiene la tradición y se alza como uno de los que más registros concentra, superando las 100.000 unidades vendidas, algo que no veíamos desde junio y que es gracias, en parte, a que los distribuidores han hecho un esfuerzo extra para alcanzar los objetivos comerciales".

"Con estos datos, se cumplen las previsiones y cerramos 2025 poniéndole la etiqueta de año de transición, al quedarnos cerca del volumen natural de nuestro mercado. Este ejercicio ha estado marcado, sobre todo, por la demanda adicional provocada por el efecto DANA y por la entrada de nuevas marcas que, con una oferta atractiva a precios competitivos, ha dinamizado las compras del canal particular. Así, encaramos 2026 con el optimismo de que será el año de la recuperación, en el que superaremos los 1,2 millones de unidades matriculadas", añade-

En este sentido, Puche indica que la activación del plan auto+ supondrá "dar continuidad a las ayudas a la compra para seguir impulsando la electrificación, que se acercará a una cuota del 30 por ciento en 2026, y queda pendiente completarlo con el plan nacional de renovación del parque, que contempla la Ley de Movilidad Sostenible. Con esta combinación, se construye un marco adecuado para tener una demanda interna fuerte que asegure el futuro del sector".