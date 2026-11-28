Remolque del buque Med EMRE - MINISTERIO DE ECONOMÍA

MURCIA 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El buque MED Emre va de camino a Cartagena desde las 18.00 horas de este viernes, según confirma el Ministerio de Transportes. A esa hora se inició el remolque del buque por la salvamar 'Clara Campoamor' con destino la dársena de Escombreras.

Desde la naviera y según la información facilitada ayer por Capitanía Marítima de Valencia, la llegada a Cartagena se estima para este lunes, algo que puede variar por diversos factores.

Transportes insiste en que Cartagena "es el único puerto seguro que reúne las condiciones de profundidad, espacio para la operación y seguridad necesarias, tras descartar los técnicos marítimos la viabilidad de otros puertos o de realizar los trabajos de recuperación en alta mar".

El remolque está realizando a muy baja velocidad de entre 1 y 2 nudos, con todas las precauciones. La inspección de todos los parámetros del caso y flotabilidad son positivos y permanecen estables. A lo largo de la ruta de remolque, según informan, no se detecta contaminación. Sí se está monitorizando una mancha de combustible ya envejecido en la zona de zozobra, de 5 x 0,5 millas, de baja intensidad.

Hoy han continuado las reuniones del grupo de coordinación entre las distintas administraciones involucradas, que sigue la monitorización de la operación de recuperación del buque Med EMRE iniciada ayer. En ellas participan los técnicos de los organismos competentes de los gobiernos de la Región de Murcia, la Comunitat Valenciana y las Illes Balears, las delegaciones del Gobierno, los ministerios para la Transición Ecológica y Reto Demográfico e Interior, la autoridad portuaria de Cartagena y el armardor.

Estas reuniones continuarán en los próximos días para compartir la evolución del proceso de recuperación del buque de manera constante y coordinar las actuaciones necesarias.