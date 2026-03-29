Medios aéreos y terrestres trabajan en la extinción de un incendio declarado en Sierra Espuña

MURCIA 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

Medios aéreos y terrestres trabajan en estos momentos en la extinción de un incendio declarado en Sierra Espuña, en concreto en una zona conocida como El Llano de las Cabras, según han informado fuentes del '1-1-2'.

A las 11.42 horas, el Centro de Coordinación de Emergencias recibía el aviso inicial informando del comienzo de un incendio en Sierra Espuña. Ante el riesgo de propagación, se activó de inmediato un dispositivo de respuesta en el que se han movilizado y desplazado a la zona efectivos de los bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento (CEIS) de la Región de los parques de Lorca y Alhama/Totana.

Junto a ellos, el despliegue ha contado con la participación de dos helicópteros de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias y brigadas forestales procedentes de Totana, Alhama, Zarcilla, Mula y Cehegín, y Bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia de Lorca Molina y Alhama/Totana. En estos momentos, los efectivos continúan trabajando en el lugar.