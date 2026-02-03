Meteorología activa para este miércoles aviso amarillo por rachas de viento de hasta 60 km/h en el litoral

Archivo - Llegada del temporal marítimo de viento y lluvia - César Ortiz - Europa Press - Archivo

MURCIA 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha emitido aviso de fenómenos meteorológicos adversos de nivel amarillo por fenómenos costeros para este miércoles en el litoral del Campo de Cartagena y Mazarrón.

Así, se esperan rachas de viento del suroeste que podrán llegar a los 60 km/h y olas de hasta 3 metros. Está previsto que el aviso comience a las tres de esta madrugada y finalice al mediodía.