Metrovacesa obtiene la licencia de obra de 'Boreal', su primera promoción en Murcia, con 70 viviendas

Recreación de la promoción residencial 'Boreal', un complejo de obra nueva que la promotora Metrovacesa desarrolla en la zona norte de Murcia (junto a la avenida Juan de Borbón y la zona de Los Cubos - METROVACESA

MURCIA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Metrovacesa, una de las promotoras inmobiliarias líderes en España, ha obtenido la licencia de obra para desarrollar 'Boreal', su primera promoción en la Región. El proyecto, ubicado en Los Cubos, en la zona norte de la ciudad de Murcia, supondrá una inversión aproximada de 15 millones de euros y estará compuesto por 70 viviendas de 1, 2, 3 y 4 dormitorios.

Las viviendas tendrán superficies de entre 54 y 146 metros cuadrados y contarán en su totalidad con plaza de garaje y trastero. El diseño del conjunto apuesta por una arquitectura escalonada que favorece la amplitud de las terrazas y la conexión de las viviendas con el exterior, además de aprovechar la entrada de luz natural.

"La obtención de la licencia de obra de 'Boreal' supone un nuevo paso en la implantación de Metrovacesa en la Región de Murcia y nos permite avanzar en un proyecto situado en un ámbito de nueva creación y con proyección de crecimiento. Hemos diseñado una promoción que combina distintas tipologías de vivienda, espacios exteriores y zonas comunes con soluciones orientadas a la eficiencia energética y al confort de sus futuros residentes", ha señalado el delegado de Promociones de Levante de Metrovacesa, Santiago de las Mozas García.

'Boreal' se desarrolla en Los Cubos, un nuevo barrio situado en la zona norte de Murcia que cuenta con amplias avenidas, zonas verdes y espacios destinados al paseo y al deporte en un nuevo ámbito residencial próximo a centros comerciales, restaurantes y diferentes servicios.

La promoción se encuentra junto a la avenida Juan de Borbón y cuenta con conexión directa mediante tranvía con el centro de Murcia, las universidades y los principales centros comerciales. La proximidad a esta vía permite además conexiones por carretera con otros puntos de la ciudad.

ARQUITECTURA ESCALONADA CON AMPLIOS ESPACIOS EXTERIORES

'Boreal' contará con viviendas de 1, 2, 3 y 4 dormitorios, todas con garaje y trastero. La arquitectura escalonada del proyecto permite que muchas de las viviendas disfruten de espacios exteriores amplios y de una mayor proyección hacia el exterior.

Las viviendas incorporarán cocinas amuebladas y equipadas, armarios empotrados, zonas de almacenamiento y lavadero independiente. Sus distribuciones han sido concebidas para aprovechar la luz natural y ofrecer espacios funcionales adaptados a diferentes necesidades.

ZONAS COMUNES PARA EL DÍA A DÍA

El residencial dispondrá de piscina comunitaria para adultos e infantil, zonas ajardinadas y un área de juegos infantiles. La urbanización interior contará también con vegetación autóctona y espacios de esparcimiento destinados al uso de los residentes.

El garaje contará con preinstalación para la recarga de vehículos eléctricos, mientras que el proyecto incorpora diferentes soluciones orientadas a facilitar el uso y el mantenimiento de las zonas comunes.

EFICIENCIA ENERGÉTICA Y SOSTENIBILIDAD

'Boreal' contará con certificación energética A y Sello Verde. Entre las soluciones incorporadas al proyecto se encuentran un sistema de producción de agua caliente sanitaria mediante aerotermia comunitaria de alta eficiencia energética, instalación de climatización por conductos y un sistema de ventilación mecánica orientado a garantizar la ventilación de las viviendas.

La promoción contará además con instalación fotovoltaica en cubierta y soluciones constructivas destinadas a reforzar el aislamiento térmico y acústico del edificio.

Con la obtención de la licencia de obra de 'Boreal', Metrovacesa avanza en el desarrollo de su primera promoción en la Región de Murcia, donde inició su actividad con este proyecto residencial en el ámbito de Los Cubos. La compañía continúa así ampliando su presencia en el arco mediterráneo.