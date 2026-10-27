Un microbosque urbano y un estanque de 53 metros transformarán la plaza Preciosa - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un microbosque urbano, un estanque de 53 metros de longitud y una estructura circular elevada cubierta de vegetación para refrescar el ambiente son las principales características de 'Mesa de Trucos' la propuesta de un equipo multidisciplinar encabezado por el arquitecto sevillano Tomás García que ha resultado ganadora del concurso de arquitectura convocado para transformar la plaza Preciosa, en el centro de Murcia, en un lugar de encuentro.

La alcaldesa de Murcia, el Decano del Colegio Oficial de Arquitectos de la Región de Murcia, Arturo García, y miembros del jurado, ha presentado el diseño ganador con el que conseguir que la plaza Preciosa " vuelva a ser un lugar al que apetezca venir, quedarse y disfrutar", ha explicado la alcaldesa, según han informado desde el Consistorio.

Pérez ha destacado que "las plazas han sido siempre el corazón de nuestros barrios y pedanías, espacios donde encontrarnos con los vecinos, conversar y compartir buena parte de nuestra vida cotidiana, y queremos recuperar esa forma de vivirlas".

UN MICROBOSQUE URBANO PARA RECUPERAR LA SOMBRA Y LA NATURALEZA

Uno de los principales elementos del anteproyecto es la creación de un microbosque urbano que sustituirá parte de las superficies duras actuales por árboles, vegetación y nuevos espacios de sombra.

La actuación permitirá configurar un refugio natural en pleno centro de Murcia, pensado para mejorar las condiciones de estancia durante los meses de mayor calor y ofrecer lugares donde sentarse, conversar, leer o descansar.

El agua tendrá también un papel protagonista a través de un estanque de 53 metros de longitud, inspirado en las acequias y en la relación histórica de Murcia con su huerta.

Su diseño integra una gran mesa concebida como punto de reunión, que permitirá disfrutar de la plaza desde una perspectiva diferente.

El conjunto se completará con un anillo elevado cubierto de vegetación que rodeará el microbosque, configurando una composición circular en la que convivirán los árboles, el agua y los espacios de estancia. Esta estructura incorporará sistemas de nebulización para ayudar a refrescar el ambiente durante los meses de mayor calor.

La propuesta tiene en cuenta la existencia de un aparcamiento subterráneo, que obliga a estudiar cuidadosamente la incorporación de arbolado y vegetación.

"No queremos crear un jardín para contemplarlo desde fuera, sino una plaza para vivirla. Un espacio donde nuestros mayores puedan encontrarse, las familias disfrutar con sus hijos y todos los murcianos tengan un lugar agradable en el que pasar tiempo", ha destacado Rebeca Pérez.

CERVANTES Y EL BOSCO INSPIRAN EL DISEÑO DE LA NUEVA PLAZA PRECIOSA

El nombre del anteproyecto, 'Mesa de Trucos', procede del prólogo de las 'Novelas ejemplares' de Miguel de Cervantes, donde el escritor utiliza esta expresión al hablar del entretenimiento y la recreación, junto a referencias a alamedas, fuentes y jardines como lugares para descansar y disfrutar.

Esta inspiración se refleja en la gran mesa integrada en el estanque, concebida para sentarse y compartir, y en la incorporación de fragmentos de 'La gitanilla' en distintos elementos del diseño. La vinculación literaria adquiere especial significado porque la plaza lleva el nombre de Preciosa, protagonista de 'La gitanilla', cuya verdadera identidad, Constanza, hija del corregidor de Murcia, se descubre precisamente en la ciudad.

Por su parte, 'El jardín de las delicias', de El Bosco, inspira la composición circular de la propuesta y su concepción como un pequeño universo natural. Las formas concéntricas y las estructuras esféricas presentes en el cuadro encuentran su reflejo en el anillo vegetal elevado que rodeará el microbosque, donde árboles, agua y zonas de estancia convivirán en pleno centro de Murcia.

UNA PLAZA MÁS ACCESIBLE Y MEJOR CONECTADA CON SU ENTORNO

La transformación abarcará una superficie de 2.757 metros cuadrados, incluyendo la calle Cronista José María Ibáñez, y permitirá mejorar la conexión de plaza Preciosa con la avenida Alfonso X el Sabio y el Museo Arqueológico de Murcia.

El diseño dará mayor protagonismo a los peatones, facilitará los recorridos accesibles y creará distintos ambientes para favorecer la convivencia entre generaciones.

La propuesta contempla también espacios de juego libre integrados en el conjunto, de manera que los niños puedan disfrutar de la plaza sin necesidad de configurar un área infantil convencional. Con ello, se busca que plaza Preciosa deje de funcionar principalmente como un lugar de paso y recupere su papel como punto de reunión en uno de los entornos culturales más destacados de Murcia.

PRÓXIMOS PASOS

El anteproyecto ganador plantea una intervención organizada en dos fases, que permitirá abordar de manera progresiva la transformación de la plaza y sus conexiones con el entorno.

Una vez elegido el ganador, el Ayuntamiento avanzará en los trámites necesarios para contratar la redacción del proyecto definitivo, en el que deberán concretarse las soluciones técnicas y constructivas antes de la futura ejecución de las obras.

Más allá de la transformación física de este espacio, el objetivo es que la Plaza Preciosa recupere su papel como lugar de encuentro y convivencia.

"Si en la novela de Cervantes Preciosa recuperaba su verdadera identidad en Murcia, hoy queremos que la plaza que lleva su nombre recupere también la suya. Que vuelva a ser un lugar de encuentro, de convivencia y de vida", ha concluido Rebeca Pérez.