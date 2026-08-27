Miriam Guardiola (PPRM): "Alguien que no pide más medios no merece ser delegado del Gobierno"

El PP insta a Lucas a que "deje las excusas" y detalle los medios desplegados para garantizar la seguridad en las costas - PP

MURCIA 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La diputada nacional del Partido Popular por la Región de Murcia Miriam Guardiola ha afirmado que "alguien que no protege a quienes nos protegen y que no pide más medios, como Francisco Lucas, no merece ser delegado del Gobierno".

Guardiola ha exigido además al PSOE que explique "qué ha hecho su delegado del Gobierno durante esta semana para reforzar la seguridad de nuestros agentes y hacer frente a la llegada de inmigración irregular a nuestras costas en lanchas dirigidas por encapuchados", según ha informado el PPRM este jueves.

La diputada ha señalado que, según sus palabras, ha pasado más de una semana desde la llegada de una patera a Cartagena y ha criticado que Francisco Lucas no haya dado "una sola explicación" ni informado sobre las medidas que, a su juicio, se habrían puesto en marcha.

"Esperamos que no tengamos que lamentar una agresión a nuestros policías nacionales y guardias civiles como la que ha ocurrido en Ceuta con los militares para que el Gobierno de España y su delegado reaccionen", ha señalado.

Frente a lo que ha calificado de "inacción" del delegado del Gobierno, Guardiola ha contrapuesto la actuación del presidente regional, Fernando López Miras, de quien ha destacado que "ha exigido por carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, más medios humanos y materiales y ha convocado un Consejo de Gobierno extraordinario para abordar esta situación".

Por último, ha pedido al PSOE que "deje de intentar desviar la atención con acusaciones de sobreactuación y responda a lo verdaderamente importante: ¿qué ha hecho Francisco Lucas durante esta semana?".