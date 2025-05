El Miteco licitará la construcción de dos nuevas plantas desaladoras a finales de 2026 o principios de 2027

El secretario general de los socialistas murcianos se compromete a garantizar el envío de agua a la Región mientras no funcionen

Considera "incorrecta" la interpretación del presidente de C-LM sobre la sentencia del Tribunal Supremo sobre el caudal ecológico del Tajo

MURCIA, 15 May. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) prevé licitar la construcción de dos nuevas plantas desaladoras en Águilas (Murcia) y Torrevieja (Alicante), con una capacidad de producción de 50 y 100 hectómetros cúbicos, respectivamente, a finales de 2026 o principios de 2027.

Así lo ha anunciado el secretario general del PSOE en la Región, Francisco Lucas, quien ha expresado su "compromiso" a "garantizar que mientras que no tengamos asegurada el agua no se recorte ningún hectómetro cúbico" en la comunidad por la aplicación de las nuevas reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura.

Lucas ha explicado que la construcción de las dos nuevas desaladoras, cuyo anteproyecto saldrá a licitación antes del verano por un millón de euros, es una de las demandas que le planteó al Miteco tras mantener una reunión el pasado mes de abril con representantes de las seis comunidades de regantes de la desaladora Águilas-Guadalentín.

Estas infraestructuras servirán, según palabras del dirigente socialista, para "incrementar la seguridad hídrica de todos los usuarios del trasvase", porque la Región "no puede depender de nada ni de nadie; no puede depender de las lluvias, del cambio climático y no puede depender de los paripés del Partido Popular".

Para Lucas, "el futuro de nuestra región pasa por abandonar la confrontación que nos ha traído hasta aquí" y por "garantizar agua para siempre" mediante la aplicación de "soluciones" a un "problema real que está encima de la mesa", y que es, ha dicho, el cambio climático y sus efectos.

"Yo no voy a engañar a la ciudadanía de la Región de Murcia y, sobre todo, no voy a llevar a los agricultores, como está haciendo López Miras, a un callejón sin salida", ha dicho para señalar a renglón seguido que "el Tribunal Supremo se está pronunciando una y otra vez en la misma dirección".

A preguntas de los periodistas, Lucas ha señalado que el Miteco no tiene "conocimiento oficial" de la sentencia del Tribunal Supremo que estima parcialmente el escalonamiento del caudal ecológico del Tajo y obliga a establecer ya el previsto para 2027.

No obstante, ha apuntado que él sí la ha podido leer y que, en base a su "criterio jurídico", la interpretación que hizo de ella el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, es "incorrecta" porque en un párrafo del texto el Tribunal Supremo "se reafirma en el procedimiento de establecer los caudales de forma progresiva".

Sobre las críticas del PP al PSOE por votar en contra de la proposición de ley defendida este martes en el Congreso por el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, respecto al mantenimiento del Tajo-Segura, el dirigente socialista ha manifestado que los 'populares' hicieron "un paripé".

"Es importante que toda la ciudadanía de la Región de Murcia tenga claro lo que se votaba el martes: no se votaba ningún blindaje al trasvase ni ningún tipo de recorte del 50%, eso es totalmente una falsedad. Por tanto, yo no voy a contribuir a eso que se conoce como relato político, que es en lo que está el PP", ha apostillado.

Al hilo, ha manifestado que "hay varias sentencias del Tribunal Supremo" en la misma dirección, lo que demuestra que "no es una cuestión de partidos políticos", sino un "problema" que hay que tratar "con rigor y seriedad". "Le voy a pedir al presidente que deje de hacer el ridículo y se centre, de una vez por todas, en la ciudadanía", ha enfatizado.

Asimismo, ha criticado a López Miras por "atreverse a atacar al Tribunal Supremo" al afirmar que la sentencia es "el resultado de la política hídrica" del Gobierno central, basada en "decisiones unilaterales" y "alejadas de la ciencia y de cualquier criterio técnico". Según Lucas, al presidente regional "se le ha olvidado eso de la separación de poderes".

Respecto a su postura acerca de la desalación, el secretario general de los socialistas murcianos ha explicado que la considera "un complemento" y que anunciar la construcción de desaladoras "no quiere decir que vamos a renunciar al trasvase".

"Lo dije en el Congreso de los Diputados: el Partido Socialista no va a cerrar el trasvase Tajo-Segura", ha comentado Lucas, que ha insistido en que él fue "el único diputado murciano que lo dijo claramente".

Además, ha remarcado que se siente "escuchado" en sus reivindicaciones respecto al agua por el Miteco y que mantiene un contacto "fluido y permanente" con los agricultores de la Región, que se sienten, ha dicho, "preocupados, como lo estoy yo y como estamos todos ciudadanos de la Región de Murcia".

FILTRACIONES DE WHASTAPP

Preguntado sobre si cree que el nombre de la Región de Murcia podría salir en las filtraciones de mensajes de WhatsApp entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE José Luis Ábalos, ha dicho que él está "centrado en los problemas" que tiene la comunidad, "que no son pocos".

"Para mí es grave que se utilicen mensajes privados y no tengo mucho más que decir. Desconozco las conversaciones privadas de dos personas", ha concluido.