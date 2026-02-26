La 'Mochila de Actividades' estrena este fin de semana un nuevo espacio natural con la incorporación del río Chícamo

Exposición de 'Murciélagos: los guardianes de la noche' cuando estuvo en Calblanque (imagen de archivo) - COMUNIDAD

MURCIA 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor amplía la programación de la 'Mochila de Actividades' con la incorporación del río Chícamo como nuevo escenario de rutas guiadas este fin de semana.

La oferta se completa con un taller dedicado a los murciélagos en el Parque Regional Las Salinas de San Pedro y la continuidad de la exposición temática en el Área de Educación Ambiental del Centro de Recuperación de Fauna El Valle.

Este sábado se celebrará un taller sobre murciélagos en el Parque Regional Las Salinas de San Pedro. La actividad permitirá conocer, a través de una charla y un taller práctico, a los mamíferos alados que habitan este Espacio Natural Protegido, y aprender que no todo lo que vuela son aves.

Mientras que este domingo el río Chícamo se incorpora por primera vez a la oferta de rutas guiadas con la actividad 'Conoce el río Chícamo'. A lo largo del recorrido, siguiendo el cauce del río, los participantes descubrirán de forma sencilla los paisajes y la vegetación de este entorno fluvial, así como sus principales particularidades, hasta llegar al Estrecho del Cajer, un angosto desfiladero donde el río se encajona entre paredes naturales y el paisaje adquiere un carácter especialmente singular.

Además, continúa la exposición 'Murciélagos: los guardianes de la noche' en el Área de Educación Ambiental del Centro de Recuperación de Fauna El Valle.

La muestra puede visitarse hasta el 30 de abril de 2026 y propone un itinerario visual compuesto por paneles interpretativos para acercarse a las especies de murciélagos presentes en la Región, conocer las amenazas que afrontan y descubrir su biología.

Esta exposición, desarrollada en colaboración con la Asociación Española para la Conservación y el Estudio de los Murciélagos, está dirigida a público de todas las edades y se recorre de forma libre, sin inscripción previa.

La programación completa de la 'Mochila de Actividades' de enero a marzo de 2026 puede consultarse en la web 'Murcia.natural'. Estas actividades se desarrollan gracias a la cofinanciación de los fondos Feder de la Unión Europea, según informa el Gobierno regional en un comunicado.