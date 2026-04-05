'La Mochila de Actividades' vuelve a acercar la naturaleza de los espacios protegidos de la Región

Foto De Actividades Desarrolladas En 2025. Cartel De La 'Mochila De Actividades' Para El Segundo Trimestre Del Año. - CARM

MURCIA 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor pone en marcha una nueva edición de la 'Mochila de Actividades' con una programación de 29 propuestas gratuitas entre los meses de abril y junio para fomentar el conocimiento, el disfrute y la conservación de los Espacios Naturales Protegidos de la Región de Murcia.

La iniciativa está dirigida a todos los públicos y combina rutas guiadas, talleres, exposiciones, cuentacuentos, acciones divulgativas y puntos de información móvil repartidos por distintos enclaves de la geografía regional.

La secretaria autonómica de Energía, Sostenibilidad y Acción Climática, María Cruz Ferreira, subrayó que "la 'Mochila de Actividades' es una herramienta muy valiosa para acercar la naturaleza a la ciudadanía desde la experiencia directa, de una manera atractiva, participativa y pensada para todas las edades".

En este sentido, añadió que "proteger el medio natural también pasa por conocerlo, recorrerlo y entender su riqueza, y esta programación contribuye precisamente a reforzar ese vínculo entre las personas y su entorno".

Durante este trimestre, la programación incluye cinco rutas guiadas en algunos de los espacios más representativos de la Región. En concreto, incluye los recorridos 'Saladares, dunas y fósiles', en las Salinas de San Pedro; 'Bajo el cielo de la ZEPA', en El Valle; 'Sendero de la Minería', en Calblanque; 'Memorias del Chícamo', en el río Chícamo; y 'La senda de la Huertecica en primavera', en Cañaverosa.

Estas actividades permitirán a los participantes descubrir la singularidad de los paisajes de la Región de Murcia, su biodiversidad y los valores geológicos, culturales y ambientales que albergan.

Una de las principales novedades del trimestre será el taller 'Breakout misión territorio tortuga', que se desarrollará en Calblanque todos los sábados y domingos del mes de mayo. A esta propuesta se suma la instalación de un punto de información móvil bajo el título 'Plantas invasoras, no las dejes escapar', también en Calblanque, así como la continuidad de la exposición sobre murciélagos, que en esta ocasión podrá visitarse en la Sierra de la Pila.

Con ello, la programación amplía formatos y recursos para seguir haciendo de la educación ambiental una experiencia dinámica y cercana. Asimismo, el Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de El Valle volverá a tener un papel destacado dentro de la programación, con un total de ocho rutas guiadas distribuidas en distintos fines de semana del trimestre.

Algunas de ellas incorporan además contenidos temáticos especiales, como 'Murciélagos, los guardianes de la noche', la celebración del Día de las Aves Migratorias o la actividad 'Territorio tortuga', prevista para el mes de junio. Estas visitas ofrecen una oportunidad para conocer de primera mano la labor de conservación, recuperación y sensibilización que se desarrolla en este centro de referencia regional.

PROGRAMACIÓN EN JORNADAS CONMEMORATIVAS

La programación también se articula en torno a distintas efemérides ambientales y divulgativas. Con motivo del Día Mundial del Libro se han organizado actividades como la ruta 'Cuéntame Arabí', en el Monte Arabí; 'Las palabras que crecen en el bosque', en Sierra Espuña; y el cuentacuentos 'Un bosque de cuentos', en El Valle.

Del mismo modo, el Día Internacional para la Conservación de los Anfibios contará con la ruta guiada 'Aventura anfibia', en la Sierra de la Pila. En mayo, la celebración del Día de las Aves Migratorias incluirá dos puntos de información móvil, uno en las Salinas de San Pedro y otro en la Sierra de la Pila, además de la ruta guiada 'Saladares llenos de vida: el regreso de las aves migratorias', en los Saladares del Guadalentín.

También se ha previsto una actividad con motivo del Día Europeo de la Red Natura 2000, con la ruta 'Los tesoros de las cumbres', en Sierra Espuña. Ya en junio, el programa culminará con varias acciones divulgativas vinculadas al Día Mundial de las Tortugas Marinas, a través del punto de información móvil 'Simulacro territorio tortuga', que recorrerá distintos puntos del litoral regional.

Ferreira señaló que "esta programación demuestra que la educación ambiental puede ser al mismo tiempo rigurosa, entretenida y transformadora". En este sentido, remarcó que "cada actividad está pensada para despertar curiosidad, fomentar el respeto por la biodiversidad y recordar que los espacios naturales protegidos forman parte de un patrimonio común que debemos cuidar entre todos".

La secretaria autonómica concluyó que "la mejor manera de conservar nuestros paisajes, nuestra fauna y nuestros ecosistemas es generar una conexión real con ellos. Esa es la esencia de la 'Mochila de Actividades': abrir la puerta a la naturaleza para que cada vez más personas la sientan como algo cercano y digno de ser protegido".

Toda la información sobre fechas, horarios, inscripciones y localizaciones puede consultarse en la web de murcianatural. Estas actividades se desarrollan gracias a la cofinanciación de los fondos FEDER de la Unión Europea.